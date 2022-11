“Tenetevi pronti”: Trump si candida per la terza volta alla Casa Bianca. L’annuncio a metà novembre

Lo aveva annunciato prima dell’estate. Ora la notizia è certa: Donald Trump si ricandida per la terza volta a guidare la Casa Bianca. “Tenetevi pronti”, ha detto l’ex presidente Usa davanti alla folla accorsa per il comizio nello stato dello Iowa. L’annuncio arriverà “molto presto”, a giorni». E ieri il sito americano ben informato Axios Today ha rivelato che lo staff di Trump sta lavorando ad una data precisa per il lancio della sua nuova candidatura.

Trump ai suoi: “Tenetevi pronti, mi candido alla presidenza”

Probabilmente il 14 novembre, una settimana dopo le elezioni di midterm di martedì prossimo. Che dovrebbe consegnare la vittoria a molti candidati trumpiani. La storia ci dice che il partito del presidente in carica perde terreno nelle elezioni di midterm, a volte alla Camera, altre volte al Senato, e qualche volta in entrambi i rami legislativi. Se non il 14 novembre comunque l’annuncio dovrebbe arrivare prima del giorno del Ringraziamento, che cade il 24 novembre.

L’annuncio ufficiale il 12 novembre

L’ex presidente repubblicano intende sfruttare l’effetto scia per la vittoria prevista. E poter rivendicare numeri alla mano di controllare la base del partito. L’obiettivo è far partire al più presto la macchina elettore per giocare di anticipo rispetto a possibili avversari per le primarie repubblicane. Il più ‘pericoloso’ dei competitor interni è il governatore della Florida, Ron DeSantis, che pesca nello stesso elettorato nazionalista di Trump. L’annuncio ufficiale della discesa in campo potrebbe arrivare subito dopo le nozze della figlia Tiffany, che si sposerà il 12 novembre nella residenza di famiglia a Mar-a-Lago.

“Ci andremo a riprendere la Casa Bianca”

La tempistica è confermata anche da Kellyanne Conway, manager della campagna di Trump nel 2016 e poi consigliere alla Casa Bianca. Soddisfatta che The Donald abbia atteso le elezioni di mezzo mandato per annunciare la candidatura. Farlo prima avrebbe potuto danneggiare le possibilità di vittoria dei repubblicani al Congresso. “Ci andremo a riprendere quella Casa Bianca che amiamo tanto e renderemo l’America più sicura, più ricca e più grande di sempre”, è l’obiettivo dichiarato da Trump.