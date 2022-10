Vauro supera ogni limite: «La Meloni è come Putin». E tira in ballo genitore 1 e genitore 2

Vauro Senesi scatenato non si smentisce mai. «Basta con genitore 1 e genitore 2, sui documenti ci deve essere scritto mamma e papà. Chi l’ha detto? Ecco il quiz». Il vignettista ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha parlato della leader di Fratelli d’Italia, proponendo una sorta di indovinello agli altri ospiti della trasmissione, Augusta Montaruli di FdI e Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio24. «Io sono assolutamente d’accordo con questo – ha subito replicato la parlamentare di Fratelli d’Italia in studio – perché per me ogni bambino ha una mamma e un papà. È essere fascisti questo?».

Vauro: «Una l’ha detta Putin, l’altra la Meloni»

Poi è intervenuto anche Cruciani, che ha commentato: «Ma questo non significa togliere un diritto a qualcuno». A quel punto, allora, Vauro ha ripreso la parola dicendo: «Ma fatemi finire il quiz, non vi alterate. Ci sono due risposte, tutte e due valide, tranquilli. Una l’ha detta la Meloni, l’altra l’ha detta Putin nell’ultimo discorso». Dunque, secondo il vignettista la leader di FdI sarebbe contraria alla definizione di genitore 1 e genitore 2 proprio come lo è il presidente russo.

“Genitore 1 e genitore 2 la Meloni è contraria come lo è Putin” Vauro Senesi a #Drittoerovescio pic.twitter.com/eADjcTUSK7 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 6, 2022

Cruciani: «Nessun pericolo di fascismo»

Durante la trasmissione Del Debbio ha poi posto la domanda se c’è il rischio di fascismo in Italia e Cruciani ha smontato tutte le accuse. «Tutti i partiti – ha risposto – che hanno partecipato a queste elezioni sono pienamente inseriti all’interno del gioco democratico. Questa ridicolaggine di evocare, fatta da artisti, di un pericolo fascismo con l’avvento della Meloni non solo è ridicolo, ma ridicolizza le stesse persone che evocano il fascismo di continuo e i pericoli autoritari di una signora, che ha fatto il suo percorso politico e, che oggi fa del gioco democratico, della discussione democratica con gli altri partiti delle alleanze un suo tratto distintivo. Non c’è nessun pericolo».