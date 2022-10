Treviso, maxi rissa tra gang balcaniche: un morto e 9 feriti. Zaia: “Servono leggi più dure”

Una rissa è finita in tragedia a Treviso dove un uomo, un kosovoaro di 45 anni, è morto accoltellato nella notte. La rissa è scoppiata tra un folto gruppo di romeni e kosovari alla Fiera e diversi sarebbero riusciti a fuggire. La violenta rissa si è consumata all’esterno di un bar di viale 4 Novembre (all’interno del locale si stava trasmettendo la partita Champions League tra in Inter e Barcellona). Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di uno scontro tra bande rivali composte da etnie provenienti da diverse zone dell’area balcanica. Gli inquirenti hanno arrestato un sospetto, già coinvolto in un omicidio stradale. I motivi dello scontro, secondo la Tribuna di Treviso, sarebbero legati al mondo dell’edilizia.

Spedizione punitiva dei romeni contro i kosovari

Secondo la ricostruzione del Corriere Veneto ad affrontarsi nella guerra tra gang di Treviso sarebbero stati due gruppi di stranieri, a quanto risulta alcuni romeni e kosovari. Sono per ora ignote le cause che hanno scatenato quella che secondo alcuni testimoni sarebbe stata una sorta di spedizione punitiva da parte di uno dei due gruppi di stranieri. Alcuni testimoni avrebbero visto, prima dello scontro, giungere un furgone dal quale sarebbe sceso un gruppo di persone, elemento che fa