Delirio e paura a Treviso: ruba 3 auto, rapina due donne e uccide un ciclista. Le fasi della cattura (video)

Ha rubato tre auto in sequenza e nella fuga tra le strade in provincia di Treviso, ha investito e ucciso un ciclista di 67 anni. Tutto è iniziato poco dopo le 9.15 di questa mattina a Vallà, frazione del comune di Riese Pio X, quando un ragazzo di 19 anni ha rapinato una donna portandole via le chiavi di una Honda Civic fuggendo poi a bordo dell’auto. Fuga che si è interrotta ad Altivole dove è uscito fuori strada e, abbandonata l’auto, ha messo in atto una nuova rapina portando via a un’altra donna un’Audi. Auto con cui ha investito e ucciso un ciclista a San Zenone degli Ezzelini.

Chi è il diciannovenne protagonista delle rapine e dell’omicidio stradale

Il giovane, dopo l’incidente mortale, ha poi proseguito la folle corsa impattando contro un camion e alcune auto. Dopo l’ennesimo incidente ha nuovamente rapinato un’auto, questa volta una Ford Ka, ma la sua corsa è stata fermata nel comune di Fonte da una pattuglia di carabinieri che, nonostante siano stati a loro volta coinvolti in un incidente causato dal giovane, sono riusciti a bloccarlo. A fermare il diciannovenne, residente a Riese Pio X e con piccoli precedenti, sono stati un appuntato scelto di 40 anni e un carabiniere di 22 anni della stazione di Asolo. Sul posto, oltre ai militari della compagnia di Castelfranco e di Treviso, è arrivato anche il comandante provinciale, il colonnello Massimo Ribaudo. Il giovane si trova ora piantonato in ospedale a Castelfranco.

Il sospetto degli stupefacenti dietro la giornata di follia a Treviso

Protagonista di questa esplosione di follia un 19enne di Riese Pio X, Steven Quintino, con piccoli precedenti penali alle spalle. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Onè di Fonte. Quando è stato catturato dai carabinieri il giovane ha dato in escandescenze, gridando frasi deliranti, forse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. «Sono Lupin, sono Dio. Non avrete più notizie di me… Capirete che è la fine del mondo... Guardate come adesso mi portano via, non vogliono che parli… Posso chiedere scusa e salvare il mondo…», singhiozzava davanti ai passanti che hanno assistito alla scena. Con alcuni dei presenti ci sono stati attimi di tensione: mentre i militari cercavano di far entrare in macchina il 19enne sono riusciti a tenere la situazione sotto controllo e ad evitare che degenerasse. Il giovane malvivente si trova in stato di fermo per rapina aggravata e continuata, omicidio stradale, resistenza a violenza a pubblico ufficiale e altri reati ancora, oltre ad una lunga lista di infrazioni al codice della strada.