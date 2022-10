Schaeuble ai tedeschi: «Non lagnate, indossate maglioni e procuratevi torce. Putin dovrà cedere»

Un appello a tenere duro e a fare tutto il necessario di fronte alla crisi, pensando che non è «irrealistico» che Putin perda la guerra. L’ex ministro dell’Economia tedesco, Wolfgang Schaeuble, si è rivolto ai suoi connazionali invitandoli a stringere i denti, a procurarsi se necessario candele, fiammiferi e torce, pur di non indebolire il fronte che si contrappone al Cremlino.

Schaeuble ai tedeschi: «Non lamentatevi e tenete in casa candele e torce»

Intervistato da Bild Tv, l’80enne ex ministro e presidente del Bundestag fino allo scorso anno, ha invitato i tedeschi a non lamentarsi e a organizzarsi, piuttosto, per affrontare le eventuali situazioni critiche che dovessero verificarsi per la scarsità di energia. Se fa freddo, ha detto, «ci si mette un maglione. O forse un secondo maglione». «Non bisogna lamentarsi di questo, bisogna riconoscere che molte cose non sono scontate», ha detto Schaeuble, aggiungendo che bisogna «poi avere in casa candele, fiammiferi e una torcia in caso di interruzione di corrente».

Tenere duro pensando che «non è irrealistico» che Putin perda la guerra

Questo pensando che non è «irrealistica la possibilità» che Putin perda la guerra. «Siamo in una situazione in cui Putin deve rendersi dolorosamente conto che il suo esercito non è così efficiente come pensava», ha avvertito l’ex ministro che fu braccio destro di Angela Merkel. «Dobbiamo scommettere che alla fine – ha aggiunto – farà i calcoli razionalmente. Finora ha contato su tutti noi per fare marcia indietro sotto la sua minaccia. Non deve succedere. Questa guerra è anche la nostra preoccupazione».