Caro bollette, dalla Asl di Lecce un vademecum per ridurre i consumi fino al 15%

Pro memoria per risparmiare energia sui posti di lavoro. In particolare nell’ambito sanitario. Utilizzo attento delle apparecchiature elettroniche (computer, stampanti, fotocopiatrici), dell’illuminazione e della climatizzazione. Sono questi gli ambiti principali per i quali l’Area Tecnica della Asl di Lecce, per impulso della Direzione strategica, ha redatto e diffuso un vademecum. Per sensibilizzare il personale dell’azienda sanitaria al risparmio energetico negli ambienti di lavoro. Il ‘codice’ di comportamento suggerisce i comportamenti più corretti e sostenibili. Da un punto di vista energetico e ambientale da adottare, sia negli uffici che in corsia, per evitare sprechi e ridurre i consumi. Per quanto riguarda la climatizzazione le regole, ben precise, riguardano gli ambienti non destinati all’attività sanitaria.

Asl di Lecce, vademecum per ridurre i consumi

“Si stima che comportamenti virtuosi, se adottati da tutto il personale, possano condurre a risparmi, sulla bolletta energetica dell’Azienda, dal 5 al 15%. Con una conseguente riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera”, rileva l’azienda sanitaria. Occorre “intendere il luogo di lavoro come se fosse casa propria. Nella misura in cui, davanti al caro bollette, si assumono comportamenti più accorti e ponderati”, ha commentato il commissario straordinario della Asl Stefano Rossi. “Con questo spirito abbiamo deciso di proporre questo vademecum ai dipendenti della Asl. Suggerendo azioni quotidiane piccole. Ma fortemente impattanti. Come spegnere il pc quando si finisce di lavorare. Non accendere la luce se non strettamente necessario, limitare l’aria condizionata. O il ricorso alla stampa e all’utilizzo della carta alle occasioni in cui non se ne può fare a meno. Contiamo su una buona e larga risposta di tutto il personale”, ha aggiunto il commissario della Asl di Lecce.