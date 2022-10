Milano violenta, 24enne vagava sola e ferita sulla tangenziale: si indaga per violenza sessuale

Milano fa paura: nel sommerso dei casi di cronaca, tra la denuncia dell’ennesima rapina eseguita in Corso Como ai danni di una 40enne, depredata da un un 17enne tunisino con alcuni precedenti. E l’ultimo colpo della serata di ieri, realizzato da tre uomini in Piazza Gae Aulenti, contro un 23enne aggredito e selvaggiamente scippato, trapela in queste ore anche la notizia di una misteriosa aggressione inferta a una 24enne. Casi diversi, certo, ma che conclamano lo stesso orrore in corso, in una città dove la sicurezza è sempre più una chimera. E che questa mattina si è svegliata con la notizia di una giovane donna che girava a piedi, in stato confusionale. Da sola e ferita in varie parti del corpo. Forse vittima di una violenza sessuale…

Milano, 24enne aggredita e trovata in strada con ecchimosi e contusioni

La vicenda della giovane, ancora in corso di accertamento, riguarda dunque una ragazza che questa mattina, intorno alle 8.00, la polizia stradale – che ha allertato subito il 118 – ha trovato mentre vagava da sola a bordo strada – con evidenti segni di aggressione – sul raccordo tra l’autostrada A1 e la Tangenziale Est di Milano. I soccorritori le hanno riscontrato una contusione al volto, al torace e a un braccio. E, secondo quanto riporta il sito di Milano Today, anche alcuni ematomi ed ecchimosi al collo e al petto. Segni per cui gli inquirenti al lavoro sul caso, non escludono che possa trattarsi di un episodio di violenza sessuale. La giovane, intanto, è stata trasportata dai sanitari presso la clinica Mangiagalli di Milano.

Indagini in corso: la giovane potrebbe essere stata vittima di violenza sessuale

Le indagini della polizia sono scattate immediatamente, con accertamenti in corso per capire meglio cosa sia accaduto alla 24enne, che avrebbe ricordi confusi, solo molto parziali. Tra le ipotesi al vaglio, come anticipato, anche quella che la giovane possa aver subito un’aggressione a sfondo sessuale. Tanto che, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, i soccorritori come detto hanno provveduto a trasportare la ragazza alla clinica Mangiagalli di Milano. Dove i medici hanno previsto per lei anche gli appositi esami che il protocollo dispone in caso di abusi.