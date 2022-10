L’eurodeputata olandese smonta gli allarmi su Meloni: «Otterrà la fiducia internazionale»

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, formerà una «squadra» di ministri valida, in grado di ottenere la «fiducia della comunità internazionale», che è indispensabile per il bene dell’Italia. A prevederlo è Dorien Rookmaker, eurodeputata olandese dell’Mdd (Meer directe democratie, Più democrazia diretta), membro del gruppo Ecr, in cui siede anche FdI e del quale Meloni è presidente. La vittoria di FdI, ha sottolineato Rookmaker, è «un ottimo risultato». «Mi piace anzitutto il fatto che sia una donna ad aver vinto: sarà la prima donna premier in Italia. Mi piace anche il suo senso della realtà. Vede il mondo com’è, piuttosto che come le piacerebbe che fosse. È realista ed è quello che serve ora in Europa», ha aggiunto l’europarlamentare olandese.

«Meloni non è di estrema destra. Poi, se chi lo dice è di estrema sinistra…»

Intervistata dall’agenzia di stampa Adnkronos, Rookmaker ha chiarito di ritenere che «sbagliano» i suoi colleghi di sinistra che ritengono che l’arrivo al governo in Italia di una donna come Meloni sia un problema per l’Ue. «Giorgia Meloni – ha ricordato la deputata olandese a Bruxelles – ha detto chiaramente di non essere di estrema destra. Ho letto che non ha intenzione di cambiare molte cose in materia di diritti delle donne». «Naturalmente – ha aggiunto – so che, quando era giovane, a quindici anni, era di estrema destra, ma ora è cresciuta, è adulta, ha esperienza nella vita e nella politica». Tuttavia, ha sottolineato, «tutto è relativo: se uno è di estrema sinistra, probabilmente la considera di estrema destra».

L’eurodeputata: «Le preoccupazioni degli olandesi? Alimentate dalla stampa di sinistra»

Roomaker ha chiarito poi come la cautela di Meloni sui conti pubblici sia un segnale importante, «un’ottima cosa», anche rispetto alle preoccupazioni dell’opinione pubblica olandese, condizionata dalla narrazione dei giornali olandesi, «che sono per la maggior parte orientati verso il centrosinistra». «Quindi – ha spiegato l’esponente di Più democrazia diretta – c’è molta ansia per la vittoria di Meloni. Ma credo, anche se naturalmente non è la sua priorità, che governando riuscirà ad ottenere la fiducia e il rispetto degli olandesi, se metterà in campo politiche di spesa prudenti».

Un momento difficile, ma «metterà insieme una squadra valida»

«Ovviamente – ha aggiunto Rookmaker – sappiamo che viviamo in un momento molto difficile. L’Italia sta ancora crescendo, ma ci avviamo tutti, sembra, verso una recessione. Abbiamo enormi carenze di energia e l’inflazione da combattere, quindi credo che Meloni sarà perdonata per non essere tanto prudente quanto vorrebbe, perché nel breve termine può essere piuttosto difficile, a causa dei problemi enormi che ci sono». Tuttavia, ha ricordato la conservatrice olandese, «l’Italia ha il Recovery Fund, che è una buona cosa: può essere utilizzato anche per le forniture di energia, che sono più che necessarie per tutte le nazioni europee».

Meloni «otterrà la fiducia della comunità internazionale»

«Sono convinta – ha proseguito l’eurodeputata – che Meloni metterà insieme una squadra responsabile, che sarà in grado di ottenere la fiducia della comunità internazionale, dato che capisce molto bene l’economia. Meloni ama l’Italia: per il futuro del Paese è importante che il suo governo ottenga la fiducia dei mercati dei capitali e della comunità internazionale. Credo che lo sappia e – ha concluso Rookmaker – che agirà di conseguenza».