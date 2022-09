Meloni, nuovo invito alla riconciliazione: “Basta veleni, lavoriamo per unire gli italiani”

Al lavoro per unire gli italiani, non per dividerli. Giorgia Meloni, ancora bersagliata dalla stampa il giorno dopo il colpo basso sferrato da Rula Jebreal, torna a rispedire al mittente polemiche e strumentalizzazioni. “Come va la formazione del governo?”, chiedono i cronisti in cerca di titoli all’arrivo della leader di FdI a Montecitorio. “Ci vuole un incarico per formarlo”, taglia corto la futura premier. Profilo basso e sobrietà. Gli incontri procedono, l’agenda è fitta, ma nessuna fuga in avanti. Unico impegno: un esecutivo coeso, di alto profilo, per rispondere a una delle stagioni più difficili del dopoguerra.

Meloni: al lavoro per unire gli italiani, non per dividerli

Due giorni fa l’incontro proficuo con Matteo Salvini, che oggi pomeriggio si è visto con Silvio Berlusconi ad Arcore. Domani a Milano la prima uscita pubblica dopo la vittoria elettorale. La leader di FdI alle 12 interverrà al Villaggio Coldiretti nella location del Castello Sforzesco. E non è escluso, fa sapere Ignazio La Russa, che possa incontrarsi con il Cavaliere a Villa San Martino. Tra i prossimi appuntamenti quello con i neo-eletti di Fdi che si svolgerà il prossimo 10 ottobre alle ore 11 nell’Aula dei gruppi di Montecitorio.

Invito alla riconciliazione: è il tempo della responsabilità

Ai social la leader di FdI affida un nuovo invito alla riconciliazione. In linea con il primo intervento a caldo dopo l’esito delle urne. “La propaganda di demonizzazione contro di noi – perdurata nel corso di tutta la campagna elettorale – ha inasprito gli animi e diviso gli italiani. Ma noi – scrive su Facebook – lavoreremo per unirli”. Unione, senso di appartenenza nazionale al di sopra delle fedi politiche. “Noi lavoreremo per unirli, perché questo non è il tempo di polemiche strumentali o di divisioni, ma quello della responsabilità. Il nostro obiettivo al governo sarà quello di rappresentare e difendere gli interessi e i diritti di tutti i cittadini”.