Governo, Berlusconi riceve Nordio. Il giurista: «Incontro cordiale, pronto a fare il ministro»

«Un incontro lungo e molto cordiale, con lui ci siamo detti arrivederci, le conclusioni saranno tratte da tutti i leader. Io sono pronto, perché fare il ministro sarebbe un onore per qualsiasi giurista». A parlare è Carlo Nordio, raggiunto dall’AdnKronos dopo il suo incontro a Villa Grande, la residenza romana di Silvio Berlusconi. Com’è noto, quello dell’ex-procuratore aggiunto di Venezia è il nome in pole per il ministero della Giustizia. Della possibilità dell’incontro aveva parlato ieri lo stesso Berlusconi. Sembrava dovesse farsi in giornata e invece è slittato a oggi, dal momento che l’ex-premier ha deciso di restare a Villa Grande fino alle consultazioni al Colle per seguire da vicino la trattativa relativa alla formazione del governo.

Nordio è candidato alla carica di Guardasigilli

La giustizia è ancora uno dei tasselli da definire. Come si sa, il Cavaliere ha espresso una preferenza per l’ex-presidente del Senato Elisabetta Alberta Casellati. In tal senso, l’appuntamento odierno potrebbe rappresentare una svolta. Anche se al termine ha parlato solo Nordio. «L’incontro – ha detto – è stato tutto sui temi della riforma della giustizia. Con una preoccupazione in testa, quella dell’efficienza del sistema giudiziario innanzi tutto. Penso che le mie idee, espresse nei tanti volumi che ho scritto – ha aggiunto -, siano condivise anche dal leader azzurro».

Tra FdI e FI programmi simili sulla giustizia

All’Adnkronos Nordio ha anche spiegato quale sarà il suo obiettivo prioritario nel caso toccasse a lui succedere al ministro Cartabia: «Rendere i processi più veloci per evitare la giustizia “lenta” che costa al Paese il 2 per cento del Pil». Condivide con la Casellati il fatto che l’ultima parola su chi debba fare il Guardasigilli spetta ai leader: «Su questo mi pare che siamo d’accordo», ha detto il giurista. Per poi concludere: «I programmi di Fratelli d’Italia e Forza Italia sono molto allineati, ci sono cose simili».