Gad Lerner: “Non ho l’anello al naso ma con la Meloni torna la destra-destra: la libertà è a rischio” (video)

Toni preoccupatissimi quelli sfoderati ieri da Gad Lerner a Non è l’Arena, su La 7, dove Massimo Giletti lo ha invitato per commentare l’esito delle elezioni. E il giudizio del giornalista rosso non è stato tenero sulla Meloni, contrastato da Alessandro Sallusti in collegamento. “Nessuna sovreccitazione, non ho l’anello al naso ma sembra che non si percepisca che questo è un passaggio storico, c’è il ritorno della destra destra al governo pieno da protagonista, avendo quel passato, il post fascismo, la Meloni ha una parte del suo partito rimasto lì, è un fatto, non è un’opinione. Come ha detto Henry-Lèvy, questo che governa non è il centrodestra, è destra destra, la Meloni non ha bisogno del prefisso”.

Lerner e la paura della Meloni premier

Paura, Lerner? “Alziamo lo sguardo, dal Brasile agli Usa, alla capitale del fascismo mondiale di oggi che è Mosca, il discorso di Putin riprendeva tutte le tematiche classiche del fascismo. Perché l’Italia sarebbe l’unica isola felice dove la libertà è data per scontata in eterno?”.