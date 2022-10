Follia ai Musei Vaticani: turista vuole parlare col Papa, quando gli dicono no butta giù due statue

Paura ai Musei Vaticani, dove un turista ha scaraventato a terra due statue. L’uomo, un turista americano di 65 anni e di origini egiziane, è stato subito fermato da una guida turistica e poi portato negli uffici di polizia dell’Ispettorato Vaticano per essere interrogato. Successivamente è stato consegnato alle autorità italiane. Secondo quanto emerso, soffrirebbe di problemi psichici.

Ai Musei Vaticani turista chiede di vedere il Papa, al rifiuto butta giù le statue

L’uomo, secondo quanto ricostruito, durante la visita ai Musei Vaticani avrebbe chiesto di vedere il Papa e quando ha ricevuto una risposta negativa avrebbe dato in escandescenza scagliandosi contro le due sculture, due busti di epoca romana che erano ancorati su due mensole nella galleria Chiaramonti. Dunque, per riuscire a gettarli a terra, l’uomo li ha colpite con grande forza.

Negli Usa l’uomo ha precedenti per atti osceni

I danni, ha spiegato l’ufficio stampa dei Musei Vaticani, fortunatamente «non sono rilevanti». «I volti – è stato chiarito – non hanno subito grandi danneggiamenti, forse a uno dei due esemplari si è staccato un pezzo del naso». Le statue sono state già inviate al laboratorio di Restauro marmi dei Musei Vaticani. Il turista, che era a Roma da tre giorni e che negli Usa ha precedenti per atti osceni in luogo pubblico, sarà denunciato per danneggiamento aggravato.