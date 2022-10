De Masi elogia il “metodo Giorgia”: “La Meloni ha studiato molto in questi anni, la sinistra per niente”

Coerenza, preparazione, cultura politica. Il sociologo Domenico De Masi si è lanciato in un elogio di Giorgia Meloni incondizionato. Accade negli studi di La7 a “L’Aria che tira“, dove è ospite lo studioso per molto tempo ideologo della politica economica del M5S. Per questo le sue parole hanno un certo significato. “Giorgia Melon in questi anni ha studiato, a differenza della sinistra e del Pd”, sostiene nello studio di Myrta Merlino. Dove erano state appena mandate in onda le immagini della leader di FdI all’uscita dal colloquio con il presidente Mattarella, assieme alle tre delgazioni di FdI, Fi e Lega. Nonostante questo momento storico, in studio non si coglieva molto l’unicità e l’importanza del momento. Ossia l’investitura di Giorgia Meloni. In studio invece gli altri ospiti si arrampicavano sugli specchi per veicolare l’ìimmagine di una litigiosità smentita dai fatti. Con un Cecchi Paone in collegamento che parlava di “delfini”, “squali” e “polpi”, facendo un “bestiario” degli attori protagonisti della mattinata alquanto inopportuno. In questo contesto De Masi ha parlato seriamente di politica, di formazione. Viva la faccia.

De Masi: “In questi anni la Meloni ha studiato. La sinistra no”

Si è rivelato un lettore “appassionato” del libro della leader di FdI “Io sono Giorgia“. De Masi sottolinea ai presenti come via sia una corrispondenza assoluta tra le idee e i concetti della sua autobiografia e le sue parole, il suo operato fin qui messo in campo. Uno stile politico, una coerenza tra parole e fatti che il sociologo apprezza. E pone all’attenzione un passaggio nelle parole della Meloni appena dopo il colloquio con il presidente Mattarella: “Ascoltate, bene -dice- lei usa il termine Nazione. Salvini invece riferendosi all’Italia usa il termina Paese: c’è un abisso sostanziale”, rileva lo studioso. “Nazione porta con sé la tradizione, la storia, la cultura,le radici”. E, aggiunge “sono sicuro che è con questa idea di Nazione che ha in mente che lei governerà”. Gli ospiti zitti.

De Masi: “Meloni nel suo libro cita autori che a sinistra neanche sanno che esistono…”

Tentano di zittirlo, ma lui ha ancora qualcosa da sottolineare: “Fdi in questi anni ha studiato. Dal suol libro si evince chiaramente come la Meloni abbia indicato un metodo. E il metodo è formazione. Un aspetto che la Meloni ha curato. E’ quello che avrebbero dovuto fare a sinistra e non lo hanno fatto”. Ancora: “Sfogliando il libro, si leggono vari riferimenti culturali, autori noti e meno noti che a sinistra neanche sanno chi siano”… Insomma, De Masi, da professore, promuove la Meloni a pieni voti.