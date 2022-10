Cecchi Paone verde di bile insulta Fontana: “Uno dei peggiori”. Sgarbi lo umilia. E’ rissa (video)

Alessandro Cecchi Paone verde di bile commenta l’elezione a presidente della Camera di Lorenzo Fontana. Parole fuori da ogni ragionevolezza. “È uno dei peggiori nemici dell’approccio liberale al fatto che ognuno di noi può vivere la sua idea di famiglia, di amore e di sesso come vuole tutto l’Occidente. Lui si è sempre mosso su una linea cattolica-regressiva. È un intollerante”.

Cecchi Paone, attacco di bile contro Fontana

In studio da Myrta Merlino a “L’Aria che tira” sono scintille. Cecchi Paone va a ruota libera nel dipingere Fontana un uomo retrivo e un cattolico regressivo sull’idea di famiglia. “Il peggio del peggio…” insiste. Non sente ragioni, non ascolta le importanti parole di Fontana che intanto sta pronunciando il suo discorso di insediamento. Per fortuna a interrompere le intemperanze a cui la Merlino non mette fine ci pensano Gasparri e successivamente Sgarbi. Il senatore azzurro con serenità olimpica lo smonta.

Garparri e Sgarbi zittiscono Cecchi Paone

Gasparri rivendica il diritto di professarsi cattolici e di dichiarare democraticamente le proprie idee sulla famiglia, sulla genitorialità, sulle adozioni. Poi sarà il dibattito parlamentare a definire la dialettica tra le varie sensibilità trovando una sintesi che non ne mortifichi nessuna. Cecchi Paone non può che stare zitto. Ma il bello (o il brutto) arriva quando si collega Vittorio Sgarbi, che sull’essere cattolici rivendica la celebre frase di Benedetto Croce (“Non possiamo non dirci cristiani”). Dunque, avere un presidente della Camera cattolico è più che legittimo. Ed è legittimo rivendicarlo. Fin qui tutto bene. Poi è unu crescendo rossiniano.

I toni tracimano, come spesso è accaduto tra il conduttore e il critico d’arte tra i quali c’è una vecchia ruggine. per quanto riguarda la tutela delle coppie omosessuali c’è anche un limite nell’ostentazione, è il ragionemanto di Sgarbi. Di qui il dardo inicandesccente: “Carezzare in televisione il tuo fidanzato, come tu hai fatto, è legittimo ma è un problema di gusto”. Cecchi Paone è punto nel vivo e ribatte, gusto per gusto: “Stai buono e stai zitto, tu hai fatto anche la cacca in diretta”. E con questo livello di discussione Mirta Merlino pensa bene di chiamare la pubblicità.