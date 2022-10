Colle, il centrodestra unito indica la Meloni: «Siamo pronti a dare un governo alla Nazione» (video)

«Siamo pronti a dare un governo alla Nazione nel minor tempo possibile». Giorgia Meloni lo ha ribadito al termine delle consultazioni del centrodestra unito con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso delle quali la coalizione ha dato indicazione unanime sul suo nome come prossima presidente del Consiglio. Della delegazione facevano parte i leader dei 4 partiti della coalizione e i capigruppo di Camera e Senato. I colloqui sono stati rapidissimi: sono durati una decina di minuti.

Il centrodestra unito indica Meloni premier

La delegazione del centrodestra, ha detto Meloni, «ha convenuto con il presidente Mattarella sulla necessità di dare a questa Nazione un nuovo governo nel minor tempo possibile, perché le urgenze sono moltissime, sia sul piano nazionale sia su quello internazionale. Tutta la coalizione, che non a caso si è presentata insieme – ha proseguito la leader del centrodestra – ha dato indicazione unanime, come rappresentanza della maggioranza parlamentare, proponendo al presidente della Repubblica l’indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo».

La leader: «Siamo pronti a dare un governo alla Nazione»

«Noi attendiamo le determinazioni del presidente Mattarella, che ringraziamo per il suo magistero in un momento così particolare della storia della Repubblica, e ovviamente già da ora annunciamo che siamo pronti, perché vogliamo procedere nel minor tempo possibile».