Da Biden a Orban, da Von der Leyen a Zelensky: i leader mondiali si congratulano con la Meloni

Arrivano le congratulazioni dei leader mondiali per il governo Meloni. A cominciare da Washington. “Mi congratulo con Giorgia Meloni nuova Premier italiana. L’Italia è un alleato cruciale della Nato e un partner stretto nel momento in cui le nostre nazioni insieme affrontano sfide globali condivise. Come i leader del G7, attendo con impazienza di continuare a far avanzare il nostro sostegno per l’Ucraina, per portare la Russia alle sue responsabilità per la sua aggressione, assicurare il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici e costruire una crescita economica sostenibile”, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

I leader mondiali si congratulano con la Meloni

“Mi congratulo con Giorgia Meloni, la prima donna ad assumere la carica di Primo Ministro italiano. Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi. Attendo di proseguire la cooperazione fruttuosa per garantire la pace e la prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo”, ha scritto il Presidente ucraino, Volodymir Zelensky.

“Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a Presidente del Consiglio Italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono”. Così su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, con un tweet in italiano e inglese. In comtemporanea sono arrivati i tweet di Metsola e Michel, in rappresentanza della Ue con analoghe formule di congratulazioni.

“Sono fiducioso che potremo continuare a lavorare insieme nel quadro del Partenariato Strategico Consolidato tra Romania e Italia per aumentare gli scambi economici, la cooperazione settoriale e le relazioni interpersonali!”: così il premier romeno Nicolae Ciucă in un messaggio sulla pagina twitter del Governo di Bucarest. “In tutta Europa stanno salendo al potere i patrioti e, con loro, questa Europa delle nazioni che vogliamo”: in questi termini espresso la sua soddisfazione anche Marine Le Pen dalla Francia. Mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha già fatto sapere ieri di essere pronto “a collaborare con il governo italiano”.

Orban alla Meloni: è un grande giorno per la destra europea

“Le più calorose congratulazioni al nuovo primo ministro dell’Italia, Giorgia Meloni. Attendiamo di lavorare a stretto contatto per il bene della nostra famiglia euro-atlantica e della stabilità nella nostra regione”. E’ quanto si legge in un tweet dell’ufficio del premier greco. Mentre il premier ungherese Viktor Orban, fa le congratulazioni alla Premier Giorgia Meloni. “L’Ungheria augura a lei, al suo governo e agli italiani il meglio. E’ un grande giorno per la Destra europea”, ha scritto in un tweet il direttore degli affari politici del Premier ungherese, Balazs Orban. Insieme al commento, una foto di Meloni e Viktor Orban che si stringono la mano.