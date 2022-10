Zelensky invita Meloni a Kiev: «La aspettiamo da premier. Contiamo sull’apporto dell’Italia»

L’invito a recarsi a Kiev e l’auspicio che l’Italia possa diventare «uno dei garanti della sicurezza per il nostro Paese». Dopo il tweet di congratulazioni di Volodymyr Zelensky a Giorgia Meloni all’indomani della vittoria elettorale, l’Ucraina conferma di guardare con piena fiducia e grandi aspettative alla leader di FdI, alla quale già si rivolge come prossimo presidente del Consiglio italiano.

Zelensky invita Giorgia Meloni a Kiev come «primo ministro»

Zelensky ha invitato a Kiev il prossimo presidente del consiglio italiano, come comunicato dal capo dell’Ufficio del Presidente, Andriy Yermak, che ha avuto un colloquio con il senatore e presidente del Copasir, Adolfo Urso. «Sarebbe molto significativo se questa fosse una delle prime visite all’estero della signora Meloni come Primo Ministro», ha sottolineato Yermak, aggiungendo che «saremmo felici se l’Italia diventasse uno dei garanti della sicurezza per l’Ucraina».

Il colloquio tra il consigliere di Zelensky e Urso

Come riporta il sito della presidenza ucraina, Yermak si è congratulato con Fratelli d’Italia e la sua leader per la vittoria alle elezioni del 25 settembre e ha espresso speranza che il prossimo governo italiano resti saldamente al fianco dell’Ucraina. «Questo supporto è molto importante per noi», ha affermato Yermak dal momento che «contribuirà a rendere più vicina la nostra vittoria».

L’Ucraina chiede «un dialogo di alto livello» col prossimo governo italiano

Il capo dell’Ufficio del presidente ha poi sottolineato l’importanza di «consolidare gli sforzi della comunità mondiale e dei nostri partner per contrastare» lo scenario aperto dall’annessione da parte di Mosca di 4 province ucraine dopo un voto-farsa. Auspicando una «dura reazione» a questa mossa del Cremlino, Yermak ha quindi parlato con Urso della necessità di instaurare un dialogo ad alto livello, facendosi poi portavoce dell’invito a Kiev di Zelensky a Meloni, la quale in risposta alle congratulazioni del presidente ucraino aveva già assicurato che potete «contare sul nostro leale sostegno alla causa di libertà del popolo ucraino».