Zelensky si congratula con Giorgia Meloni. La leader di FdI: «Puoi contare su di noi»

«Congratulazioni a Giorgia Meloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni» sono arrivate ieri anche da Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha postato un messaggio su Twitter in italiano, nel quale ha sottolineato che «apprezziamo il sostegno costante dell’Italia all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano».

Zelensky si congratula con Meloni: «Contiamo sul prossimo governo»

A stretto giro è arrivata la risposta della leader di FdI. «Caro Zelensky, sai che puoi contare sul nostro leale sostegno alla causa di libertà del popolo ucraino. Sii forte e mantieni salda la tua fede!», ha scritto Meloni in inglese, postando a chiusura del messaggio le icone di una bandiera italiana e di una ucraina affiancata.

La leader di FdI: «Hai il nostro leale sostegno alla vostra causa di libertà»

È evidente che si tratta di uno scambio di messaggi va oltre le mere formalità di rito e che investe uno dei temi politici più importanti del momento, nonché dei più attenzionati in riferimento alla nascita del prossimo governo: il sostegno dell’Italia all’Ucraina. Benché Meloni, insieme a tutto il partito, abbia saldamente collocato FdI dalla parte di Kiev e dell’alleanza atlantica che la supporta, infatti, in Italia come altrove, gli avversari politici insistono nell’indicarlo come un tema sensibile, si direbbe, a rischio. Lo scambio di Meloni con Zelensky conferma ancora una volta che queste preoccupazioni, talvolta veri e propri allarmi, sono un canto delle sirene che non può ingannare nessuno.