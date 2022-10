Cremaschi sogna una nuova “Genova 1960”: la piazza eversiva che fa cadere governi legittimi

Giorgio Cremaschi, ex Fiom, ex Pci, ex Rifondazione e ora in Potere al Popolo, è tutto infervorato per , ex Fiom, ex Pci, ex Rifondazione e ora in Potere al Popolo, è tutto infervorato per gli studenti antifascisti che occupano la Sapienza. E li saluta sulla sua pagina Fb augurandosi che proprio loro possano dar vita a una nuova Genova 1960 . Cioè alla piazza violenta che all’epoca fece cadere il governo Tambroni e oggi dovrebbe rovesciare il governo Meloni.

Ecco cosa scrive Cremaschi. “Grazie agli studenti, nel 1960 a Genova il popolo degli antifascisti insorse tra le botte della polizia PER IMPEDIRE il congresso del MSI, il partito fascista di Almirante. Alla testa di quel popolo, che i reazionari ed i complici servili di oggi accuserebbero di essere antidemocratico violento e fascista, c’era Sandro Pertini. Grazie agli studenti della Sapienza di Roma che suonano la sveglia dal sonno che genera i mostri. Ora e sempre Resistenza“.

In pratica, al di là della roboante e tromboneggiante retorica utilizzata, Cremaschi vuole dire che si poteva e si doveva dare l’assalto al convegno di Azione Universitaria a Scienze politiche. In nome della Resistenza. E così l’antifascismo senile di un vecchio arnese comunista si salda con l’antifascismo isterico degli utili idioti che all’università si sono subito messi in azione quali agenti provocatori per creare tensione e chiamare alla mobilitazione.

Come sempre avvenuto anche negli anni scorsi il Pd non si dissocia da queste forme di contestazione violente. Anzi le avalla e le giustifica, dando tutta la colpa alla polizia “cattiva” che ha solo impedito l’assalto a un convegno autorizzato. E’ questa l’unica opposizione che sanno fare a sinistra: gli elettori hanno voltato loro le spalle ma loro si credono in diritto di incendiare gli animi con il fantasma del fascismo. Ridicoli. Arroganti. Perdenti nelle urne e sul piano delle idee.