Catania, abusi sulla figlia 13enne e sulla moglie. «Prof, mio padre fa come il fidanzato»

Padre e marito “orco”. I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 36 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di una delle figlie, di 13 anni, e della stessa moglie. Sarebbe stata la ragazzina a confidarsi con una insegnante per paura di essere rimasta incinta. A lei avrebbe raccontato gli abusi che subiva da quasi un anno. Dal fatto in questione, la cui notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia, emerge come la minore avrebbe confidato “professoressa mio padre fa come il fidanzato” e l’insegnante ha avvertito i militari dell’arma. La giovane, assistita da uno psicologo, ha confermato le accuse davanti al pm ed il gip di Catania, accogliendo le richiesta della Procura, ha disposto l’arresto dell’uomo, padre di altri quattro figli.

La nota della Procura di Catania

«Gli accertamenti dei carabinieri – afferma una nota della Procura di Catania, come riporta l’Adnkronos – sono stati inoltre fondamentali per dimostrare ulteriormente la freddezza e la mancanza di qualsivoglia inibizione da parte del “genitore carnefice”, che aveva sempre contrastato i tentativi delle vittime di far emergere con i familiari quanto di torbido stesse accadendo. Invece di desistere o di comprendere la gravità dei propri gesti, l’uomo aveva invece fatto credere ai parenti che le confessioni della figlia e della convivente fossero semplicemente il frutto della loro immaginazione e talvolta addirittura di “un sogno”».

La moglie e i figli minorenni collocati in una casa protetta

«Subito dopo la denuncia, la madre e tutti i figli minorenni – conclude la Procura etnea – sono stati immediatamente collocati in una casa protetta al fine di interrompere le violenze, da dove hanno continuato a mantenere uno stretto contatto con i carabinieri, fornendogli dettagli preziosi ai fini della ricostruzione dell’intero impianto accusatorio. Per il 38enne si sono invece aperte le porte del carcere di Catania Piazza Lanza».