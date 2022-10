Anche Scanzi (dopo la Gruber) fa “mea culpa” sulla Meloni e ammette: “E’ furba e preparata” (video)

Il giorno dopo quella che ironicamente abbiamo definito una pagina “storica” della televisione italiana, i complimenti di Lilli Gruber a Giorgia Meloni, il teatro delle meraviglie prosegue, a “Otto e mezzo”, con la giravolta spaziale di Andrea Scanzi, che dopo mesi, anni di livori contro la leader di Fratelli d’Italia, si lascia andare a un’ammissione clamorosa: “Meloni è furba e preparata ma ha paura di governare, per questo sceglierà i tecnici”.

Da Scanzi complimenti alla Meloni e scetticismo sul suo governo

Il giornalista del Fatto Quotidiano, dunque, spende parole positive per la prossima premier italiana ma formula una previsione che sta tutta nella sua testa: “Visto che nella sua coalizioni non ci sono fenomeni, prenderà dei tecnici…”. In studio,Walter Veltroni non si sbilancia. E Scanzi rilancia: “La Meloni a che non può fare grandi rivoluzioni sulla politica estera e su quella economica, non ci saranno rotture. Meloni è la stessa di un mese fa, ma soprattutto è la coalizione di centrodestra che è la stessa di sempre. Fatta eccezione per i tecnici, verranno prese dal mazzo le stesse figure del 2008 o di qualche elezione successiva”.