La “storica” ammissione di Lilli Gruber: “La Meloni è una leader pragmatica e illuminata” (video)

Dopo anni di sorrisini ironici, smorfie, domandine sul fascismo ai suoi ospiti, Lilli Gruber, a sorpresa, ieri sera ha pronunciato le sue prime (e ultime?) parole carine e quasi di incoraggiamento nei confronti di Giorgia Meloni. Parole “storiche”, quelle uscite dalla bocca della gionalista ex europarlamentare del Pd, nel corso della puntata di “Otto e mezzo” andata in onda ieri sera.

Gruber loda la Meloni, per la prima volta

In collegamento con lo studio de La 7 c’era l’inviato del Giornale Stefano Zurlo, al quale la Gruber ha chiesto un’analisi sulla vittoria del centrodestra e sulle difficoltà nella formazione del nuovo governo. “I margini di manovra di Giorgia Meloni sono molto ristretti ma Meloni ha già sentito Zelensky, Netanyahu, ex pluripremier di Israele, e ha anche incontrato il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Mi sembra di poter dire che la Meloni sta dando di sè una versione molto pragmatica e illuminata“. Stupore in studio e anche sul volto della stessa Gruber…