Amber Heard in bancarotta si rifugia a Mallorca sotto falso nome e un carico di bagagli pesanti

Amber Heard non trova pace. Non ancora sbolliti i postumi della battaglia legale persa in tribunale a Phoenix (in Virginia) contro l’ex marito Johnny Depp, l’attrice ha dichiarato bancarotta ed è volata in Spagna. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, la 36enne si sarebbe rifugiata con la figlia Oonagh Paige, di un anno e mezzo, in un paesino di poco più di mille anime, Costitx, nell’entroterra di Mallorca. Dietro di lei l’inferno, a cui non sarà comunque facile chiudere la porta neppure con il trasferimento nel piccolo paradiso delle Baleari.

Amber Heard vola in Spagna: “buen retiro”, auto-esilio o fuga?

I carichi pendenti che, sia dal punto vista giuridico che da quello economico, Amber Heard ha lasciato in sospeso, pesano comunque sulla valigia che ha portato con sé in Spagna, dopo aver venduto la sua lussuosa villa in California e aver traslocato. L’attrice, infatti, per sentenza deve all’ex marito un risarcimento di circa 15 milioni di dollari: un obbligo di legge che neppure il ricorso in appello potrebbe esimerla dal versare. A luglio, infatti, la giudice della Virginia, Penney Azcarate, ha respinto l’istanza di annullamento della sentenza di giugno, che l’ha condannata per diffamazione contro l’ex marito Johnny Depp, e le ha negato un nuovo processo contro di lui.

Con un carico di bagagli pesanti al seguito

Così l’attrice di Aquaman – che ha detto in tutte le lingue di non essere nelle disponibilità di saldare il debito processuale con l’ex consorte diffamato – ha presentato nuovamente una richiesta perché il caso venga rielaborato con un appello al Primo Emendamento. Uno stratagemma giuridico a cui i legali di Johnny Depp hanno replicato, presentando a loro volta una contro causa che punta all’annullamento della condanna al pagamento di due milioni di dollari con i quali risarcire l’ex moglie per averla definita, tramite uno dei suoi legali, una battaglia. Insomma, la battaglia tra i due ex è solo all’inizio.

La battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp è in stand-by, ma…

Quella in corso tra Amber Heard e Hollywood, invece, sembra al momento chiusa. Non bastasse il carico processuale, dopo il verdetto e le reazioni mediatiche e popolari a una sentenza che ha sbugiardato le accuse rivolte a Johnny Depp, anche Hollywood ha tagliato i ponti con l’attrice di Aquaman. Prima ridimensionando (e tagliando al montaggio) la sua presenza nel secondo capitolo della saga marina. Poi, chiudendole le porte e inibendole l’accesso a nuovi set. Niente soldi, niente amici, niente lavoro, Amber Heard ha fatto i bagagli ed è volata in Spagna. Dove, secondo quanto riporta il Daily Mail, l’attrice starebbe vivendo sotto falso nome dall’inizio dell’estate. Ma non è chiaro quando tempo abbia intenzione di trascorrere sull’isola. Intanto, sono trascorsi cinque mesi, e al suo fianco, oltre alla figlia, finora è comparsa soltanto un’amica…