A Roma in centinaia per i funerali di Francesco Valdiserri. Presenti anche Meloni e Letta

Chiesa e sagrato gremiti, stamattina, per i funerali di Francesco Valdiserri, il 18enne travolto e ucciso sulla Cristoforo Colombo, a Roma, da una 23enne che era alla guida della propria auto e poi è risultata positiva al test alcolemico e con tracce di droga nel sangue. Nella chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio, il quartiere in cui Francesco è cresciuto, centinaia di persone si sono volute stringere, in silenzio, intorno alla famiglia, i genitori Luca Valdiserri e Paola Di Caro, entrambi giornalisti del Corriere della Sera, e la sorella Daria.

I politici, gli amici, lo striscione con i colori della Roma

C’erano gli amici di scuola, con le felpe del liceo Socrate, frequentato da Francesco. C’era la band in cui suonava. C’erano gli amici dei genitori. C’erano anche tante personalità della politica, che in particolare con la mamma Paola hanno avuto negli anni una consuetudine professionale caratterizzata da stima e anche affetto, come emerso dai tantissimi messaggi di cordoglio autenticamente partecipati condivisi sui social dopo l’incidente. Ai funerali si è recata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il giuramento al Quirinale, così come i neo ministri Francesco Lollobrigida, Antonio Tajani e Anna Maria Bernini. Presenti, anche, fra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il segretario del Pd Enrico Letta e l’ex ministro Mara Carfagna. A salutare il ragazzo, all’ingresso della chiesa, anche uno striscione con il giallorosso della Roma e la scritta «Ciao Francesco».