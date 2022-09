Primo sondaggio del dopo voto: FdI cresce ancora (26,2%). Per il Pd si conferma il trend in discesa

A pochi giorni dal voto che ha incoronato come vincitrice Giorgia Meloni mostrando che nel Paese c’è una svolta a destra Porta a Porta ha voluto sondare nuovamente le intenzioni di voto. Anche le reazioni al risultato delle urne, infatti, hanno creato riflessioni e dibattito nell’opinione pubblica. Ebbene il sondaggio – realizzato da Euromedia research – conferma pienamente quello che è il trend scaturito dal voto di domenica scorsa. FdI sale ancora, il Pd scende ancora e il M5S cresce di quasi un punto, andando ad occupare lo spazio rimasto scoperto a sinistra.

Per il campione di Alessandra Ghisleri, FDI al 26,2% si conferma primo partito italiano (+0.2 dal risultato elettorale del 25 settembre), segue il Pd con il 19 % (- 0.1%). A seguire il Movimento 5 Stelle che cresce dello 0.8%; quindi la Lega (-0.5%) con l’8.3%. Forza Italia rimane stabile all’ 8.1%, seguita da Azione – Italia Viva di Calenda al 7.9% (+ 0.1%). L’alleanza Verdi e Sinistra ottiene 3.5% (- 0.1). +Europa della Bonino sarebbe al 2.7% (-0.1%). Italexit di Paragone salirebbe oggi al 2.4% (+ 0.5%). Noi Moderati di Lupi, Toti e Brugnaro ancora non raggiungerebbe l’1% fermandosi allo 0.9% e per ultimo Impegno Civico di Di Maio e Tabacci sarebbe allo 0.4% (-0.2%). Se si guarda alle coalizioni il totale del centrodestra arriva quindi al 43.5%, mentre il centrosinistra al 25.6%”.