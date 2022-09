Nella corsa a chi è più “compagno” spicca De Magistris: «La vera sinistra siamo noi, non il Pd»

«I veri “compagni” siamo noi», dice Enrico Letta. «No, siamo noi», afferma baldanzoso Giuseppe Conte. Riprende la corsa a chi ha il diritto di rappresentare la bandiera rossa e cantare Bella Ciao. Un tentativo estremo di racimolare qualche voto, magari andandolo a pescare nei centri sociali. Ma c’è un altro “concorrente” che sgomita. Ed è Luigi De Magistris, con la sua Unione Popolare. «La sinistra sta arrivando», annuncia con tanto di trombe. «È qui. Questa è la vera sinistra, il resto sono colori sbiaditi».

De Magistris all’attacco di Letta e Fratoianni

Poi attacca: «Il Pd e Fratoianni non hanno più nulla di sinistra. Se Fratoianni lo fosse, sarebbe venuto con noi. E non con chi è per il nucleare, gli inceneritori, i bombardamenti, l’invio delle armi, il Jobs act, la Buona scuola, l’articolo 18. Non prendiamoci in giro, Fratoianni e Bonelli fanno un accordo di poltrone». E aggiunge: «Non siamo solo la sinistra. Parliamo a un mondo molto largo: sicuramente la sinistra, i delusi dei 5 stelle, il cattolicesimo di base». E ancora, «le associazioni, i movimenti, le reti civiche, i moderati magari politicamente ma radicali nei contenuti. Abbiamo poco tempo ma parliamo al Paese reale non rappresentato in questo momento dai partiti del sistema e del consociativismo».

La cantilena sul voto contro le “pericolose” destre

«E siamo», dichiara immancabilmente De Magistris, «anche il voto utilissimo contro le destre. Sono d’accordo con chi dice votate utile per contrastare le destre, come il Pd che però mentre lo dice con le destre ci governa. Letta ha ragione, anche noi siamo per il voto utile e l’unico voto utile è per Unione Popolare, l’unico voto che può arginare le destre e il consociativismo e mettere in difficoltà quelli che hanno tradito la sinistra in questi anni». Un Avanti popolo alla riscossa che finisce per dare l’ennesimo dispiacere ai dem.