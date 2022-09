Montecitorio, in tre aderiscono a FdI. Lollobrigida: «Ora il nostro gruppo conta 40 deputati»

«Benvenuti in Fratelli d’Italia ai colleghi Dario Bond, Gianfranco Di Sarno e Felice Maurizio D’Ettore che nella giornata di oggi, a liste elettorali chiuse e quindi in modo del tutto disinteressato, aderiscono con convinzione al progetto di Giorgia Meloni iscrivendosi al nostro Gruppo. FdI a Montecitorio conta adesso 40 deputati». Così il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida ha annunciato l’ingresso in Fratelli d’Italia dei tre deputati provenienti rispettivamente da FI, M5S e Vinciamo Italia. Non un cambio di casacca, il loro, ma un’adesione convinta e senza secondi fini. Soprattutto, non sono gli unici riposizionamenti della giornata.

Sono dieci i parlamentari passati ad altri gruppi

Infatti, nonostante la legislatura si trovi ampiamente in “zona Cesarini“, i gruppi di Montecitorio registrano ancora scosse e smottamenti. Una girandola priva di effetti pratici, ma che resterà pur sempre “a verbale“, cioè solennemente registrata dai resoconti stenografici di Camera e Senato. Qui ammontano infatti a dieci i parlamentari che hanno comunicato alla presidenza la loro nuova casacca. Deputati come Giorgio Trizzino, eletto nei 5Stelle, poi migrato verso Azione e ora tornato nel gruppo Misto. O come il suo collega Antonio Lombardo, già 5Stelle e poi passato a Insieme per l’Italia. Ci ha ripensato di nuovo e ora ha dichiarato di aderire al gruppo Misto. Ove approda anche Antonio Pentangelo, eletto con il simbolo di Forza Italia nel 2018.

Dal 2018 il maggior numero di cambi di casacca

Ma la girandola di Montecitorio non è finita: Margherita Del Sesto, entrata alla Camera nel 2018 con il simbolo del Movimento 5Stelle si è iscritta al gruppo Misto. Eletto con la casacca 5Stelle anche Matteo Dall’Osso, che esce da Forza Italia, gruppo al quale aveva aderito, e si iscrive per il rimanente scampolo di legislatura al gruppo Misto, nel quale entrano anche le deputate Vincenza Labriola e Veronica Giannone, entrambe uscite da FI.