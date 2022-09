Moda, da Tod’s all’accordo Calzedonia-Marras: il settore si muove per fronteggiare la crisi

L’eccellenza italiana della moda deve superare anche questa stagione difficile. E soprattutto non deve diventare preda dei colossi stranieri. Del resto, i risultati molto positivi ottenuti dal settore danno fiducia, dimostrando grandi capacità e forza di reazione. Ma c’è la crisi energetica che prepara trappole. Perciò c’è un lavoro imprenditoriale che punta a non farsi sopraffare. Diego Della Valle lancia l’idea di un consorzio tra marchi italiani. Intanto Antonio Marras e il Gruppo Calzedonia hanno firmato un accordo per l’ingresso del gruppo veronese nel capitale della Antonio Marras Srl.

Moda, l’accordo di Marras con Calzedonia

L’accordo prevede che il Gruppo Calzedonia metta a disposizione la sua esperienza nel retail e nella produzione, nonché la sua forza finanziaria. Questo, per sviluppare le potenzialità del noto stilista sardo. L’accordo comprende l’acquisto da parte del Gruppo Calzedonia dell’ottanta per cento della Antonio Marras e investimenti adeguati al pieno rilancio del marchi. Marras continuerà a dedicarsi alla creazione e realizzazione di abiti unici, accessori, complementi di arredo e quant’altro, ispirato dalla sua arte.

Della Valle e l’idea del consorzio

Diego Della Valle, presidente e ad del gruppo Tod’s, come detto, lancia l’idea di un consorzio di marchi italiani. È una sorta di tavolo in cui scambiarsi idee e consigli. «Mettere insieme 5-6 marchi italiani per decidere un po’ di cose insieme potrebbe essere utile», ha spiegato Della Valle intervenendo al Luxury and Fashion Talk di Rcs Academy. «Come se fosse un consorzio tra di noi, con una persona che ci coordina. Ci si potrebbe incontrare una volta al mese, ci si scambia idee, può essere una cosa possibile».