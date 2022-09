Lollobrigida: “Con questi numeri possiamo governare, il centrodestra ha un programma chiaro”

«È una vittoria del centrodestra, una coalizione tornata coesa, che ha prodotto un programma chiaro e unitario. È uno straordinario risultato di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, che ora possono dimostrare, al governo, di essere all’altezza di quello che hanno dimostrato all’opposizione». Così Francesco Lollobrigida, capogruppo di FdI alla Camera, parlando all’Hotel Parco dei Principi.

«Crediamo che al governo, al quale siamo arrivati col voto degli italiani, quello che abbiamo promesso possa diventare realtà», prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia. Lollobrigida si dice convinto: «Riusciremo a governare compatti. Gli italiani non apprezzerebbero qualcosa di diverso». «Questi numeri rendono il centrodestra ampiamente in grado di rappresentare il governo della Nazione. Non è il tempo delle polemiche e dei bilancini. Il peso specifico del centrodestra mette in condizione questa coalizione di governare».

Lollobrigida: “Le cancellerie europee sono preoccupate? Il rapporto con la Ue sarà solido”

Cancellerie europee preoccupate per la vittoria di Fratelli d’Italia? «Sono certo che per le altre Nazioni, il rapporto con una Nazione fondatrice della Ue» sarà «un rapporto più solido ancora di quello che è stato in questo periodo», dice ancora l’esponente di FdI.

Parlando successivamente a “Porta a Porta”, Lollobrigida ha ribadito la posizione di FdI: «Meloni si è dimostrata coraggiosa, leale e seria nella conduzione di un’opposizione costruttiva e patriottica. Io credo – ha detto Lollobrigida ai microfoni di Bruno Vespa – che al governo sarà questa la linea che continueremo ad affermare». Con questi «numeri possiamo governare». Il «dato che emerge, se verrà confermato, vede il centrodestra in ampia maggioranza. Quindi crediamo di poter dimostrare agli italiani quanto valiamo al governo dopo averci premiato all’opposizione». «Mostreremo agli italiani quello che valiamo al governo – ha concluso l’esponente di FdI – avremo la possibilità di realizzare quanto abbiamo promesso».