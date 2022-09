L’ode di Gasparri a “Un giorno da pecora”: «Il ritorno del Cavaliere grand’autor di imprese vere»

È immediatamente virale sui social l’ode di Gasparri. Ossia, la poesia dedicata alle elezioni e alla vittoria del centrodestra. Potrebbe essere considerata – come detto – una vera e propria ode – o meglio, ᾠδή – che nell’antichità veniva utilizzata dai lirici greci e latini. Il senatore azzurro, in diretta a “Un Giorno da Pecora”, ha infatti declamato i versi di sua composizione per celebrare la giornata della vittoria del centrodestra. Il tono è solenne e ha incontrato subito la simpatia dei navigatori del web.

L’Ode di Gasparri scatena i social

Ecco il testo della “Ode alla Elezioni” di Gasparri

Sono finite le elezioni, tra tik tok ed suggestioni,

balza in testa la Meloni ma sorride Berlusconi.

Perché il centrodestra ha vinto

mentre Letta vien respinto.

Dice “lascio ad altri il posto

non rimango ad ogni costo”.

Il Pd non trova pace

per cercar uno capace.

Conte parla di vittoria,

ma è po’ effimera la gloria,

il consenso è dimezzato

dopo i fasti del passato.

E Di Maio è rattristato

perché al voto vien bocciato.

La Meloni si prepara

dopo aver vinto la gara.

Il governo nascerà

e politico sarà.

Solo quarto il terzo polo

che non fece un grande volo.

Ma l’evento già annunciato

è il ritorno nel Senato

dell’eterno Cavaliere

grand’autor di imprese vere.

E l’Italia ora s’aspetta

tagli veri alla bolletta …

Dalle rime all’emergenza bollette

Proprio sull’emergenza bollette, Gasparri aveva rilasciato dichiarazioni alcuni giorni fa. «Le risorse trovate non sono sufficienti perché la gravità dell’emergenza economica e sociale è senza precedenti. E siamo certi che anche il nuovo governo dovrà continuare a lavorare con molto impegno e attenzione per tirare fuori dalla crisi il Paese», le sue parole. «E pensiamo che non basterà l’azione del solo esecutivo italiano, servirà l’intervento dell’Unione europea, come il nostro presidente Berlusconi, insieme con il vice presidente Tajani, sta richiedendo quotidianamente. Serve una misura tipo il recovery fund e ci auguriamo che ci si possa arrivare in breve tempo».