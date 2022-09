Il sondaggio: il 39% degli italiani crede nella vittoria di FdI. Sul Pd scommette appena il 13%

Gli elettori non hanno dubbi: il partito che otterrà più voti sarà Fratelli d’Italia. A pensarla così è il 39% degli italiani, mentre appena il 13% crede che a vincere sarà il Pd. Il dato emerge dall’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, che anche rispetto alle intenzioni di voto conferma che FdI è in cima alle scelte degli italiani: è primo partito con il 24% e traina la coalizione di centrodestra al 46,4%.

Il sondaggio: FdI primo partito e in continua crescita

FdI cresce ancora da fine luglio quasi di un punto (0,7%), mentre secondo Pagnoncelli nel centrodestra scendono sia Lega che Forza Italia, attestandosi rispettivamente al 13,4% (contro il 13,5% del 28 luglio) e all’8% (contro il precedente 9%). Per quanto riguarda gli altri partiti il Pd sarebbe al 23%; il Movimento 5 Stelle al 13,5% come la Lega; la lista Azione/Italia viva con il 5%; Sinistra Italiana/Verdi al 4,1% e Italexit con il 3%. L’area dell’indecisione e dell’astensione si attesta al 38,3%, in discesa rispetto al sondaggio precedente quando era al 40,6%.

Gli italiani non hanno dubbi: vince Giorgia Meloni

«Dunque a poco più di tre settimane dal voto il centrodestra prevale nettamente sul centrosinistra (46,4% a 29,9%)», commenta Pagnoncelli, sottolineando anche nell’articolo che accompagna il sondaggio che «i pronostici degli italiani premiano il partito guidato da Giorgia Meloni». A fronte del 39% di italiani che prevede che Fratelli d’Italia vincerà le elezioni si riscontra infatti appena un 13% che scommetterebbe sulla vittoria del Pd, di un 7% che si aspetta il successo del M5S e di Forza Italia e di un 5% che indica la Lega. «Si tratta di un dato che potrebbe in prospettiva avvantaggiare Giorgia Meloni», analizza ancora Pagnoncelli, spiegando che solitamente gli elettori indecisi tendono a premiare chi è in vantaggio.