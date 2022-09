Gruber scatena De Benedetti contro la Meloni: “Scolaretta!”. Lei lo asfalta: “Mi odia? Meglio…”

In prima serata va in onda il solite asse della sinistra rancorosa, con Lilli Gruber che torna in tv sfoderando il suo “inquisitore” preferito, l’ingegner Carlo De Benedetti, la tessera numero 1 del Pd che però, dopo aver gettato fango sulla Meloni, ammette di votare i Dem quasi col naso turato. Una serata di odio in mancanza di idee…

De Benedetti e le parole astiose contro Giorgia Meloni

“Meloni è una persona camaleontica, oggi sembra una scolaretta che ha rinnegato tutte le cose in cui credeva. Vogliamo credere alla Meloni del comizio dei camerata di Vox o a quella di questo nuovo incipriamento? La sua storia è molto chiara e delineata” ha detto ieri sera, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Per poi proseguire così: “Il cambiamento da Draghi alla Meloni, se non fosse una tragedia, è esilarante”, aggiunge De Benedetti. “Non penso che Draghi le farà da suggeritore, garante o patrono, come qualcuno ha scritto. Draghi è una persona seria”. Lilli Gruber, in studio, se la gode, sorride, propone assist a De Benedetti, che insiste…

Gli attacchi al centrodestra e la replica della leader FdI

“Io penso che Berlusconi si sfilerà, perché a fare il paggetto della Meloni non ce lo vedo. D’altronde le posizioni tra Salvini, Meloni e Berlusconi sono all’opposto”, commenta l’imprenditore, che aggiunge: “Mattarella terrà in carreggiata l’Italia, rispettando al 100% la Costituzione italiana”. A stretto giro, in serata, arriva anche la replica di Giorgia Meloni: “Anche oggi su tele La7, a otto e mezzo dalla Gruber, Carlo De Benedetti riversa tutto il suo astio contro di me e Fratelli d’Italia. Benissimo! Vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. Avanti così!”, scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.