Giorgia Meloni e il compagno ai giornali: lasciate in pace nostra figlia. La diffida a tutte le redazioni

L’avvocato di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, Annamaria Bernardini de Pace, ha inviato una diffida preventiva a tutti i media chiedendo ai giornalisti di lasciare in pace la loro figlia Ginevra di sei anni.

«Invitiamo ogni mezzo di informazione pubblico o privato, cartaceo o online – si legge nella diffida – a evitare in qualunque modo e con qualunque mezzo di pubblicare o divulgare immagini che ritraggano la figlia minore; e ad astenersi altresì dal pedinarla, accerchiarla e intimorirla con presenze inopportune; nonché, infine, dal rendere pubblici e riconoscibili, anche visivamente, nomi, indirizzi e recapiti dei luoghi abitualmente frequentati dalla minore, come già incautamente e illegittimamente accaduto in queste ore».

La coppia con ogni probabilità si riferisce a un articolo apparso ieri sulla cronaca di Roma di Repubblica nel quale si pubblicava il nome della scuola di Ginevra, nel quartiere Mostacciano. Particolare che deve avere allertato i cronisti spingendo i genitori della piccola a rivolgersi a un avvocato per veder rispettata la privacy della bambina.

Una bambina sulla quale in queste ore sui social circolano anche commenti malevoli da parte dei soliti haters fuori controllo, dopo che Giorgia Meloni in un post ha dedicato la sua vittoria elettorale alla figlia, ringraziandola per la pazienza con la quale ha sempre sopportato le sue assenze. Da ricordare inoltre che due anni fa fu arrestato uno stalker che tormentava Giorgia Meloni con ripetute minacce di portarle via la figlia.