“Giallo” su Di Maio: è sparito anche da Fb e TikTok, non solo dal Parlamento. Hacker o scelta volontaria?

Mistero sulla pagina Facebook di Luigi Di Maio, sparita da ieri dalla Rete così come l’account di TikTok. Con i suoi 2,5 milioni di follower, il ministro sembra aver silenziato Fb, dove in queste settimane di campagna elettorale sono transitati anche video e messaggi in vista del voto del 25 settembre, un voto in cui Impegno Civico, la forza politica nata dalla scissione del M5S e capitanata dallo stesso Di Maio, non è riuscita a superare la soglia di sbarramento. Tantissimi gli attacchi e gli affondi che si sono riversati sulla pagina Facebook del ministro in questi giorni, dopo la debacle elettorale. Anche gli insulti degli hater potrebbero celarsi dietro la decisione di cancellare la pagina. Al momento lo staff del responsabile della Farnesina tace sulla questione.

Di Maio sparito dai social, le varie ipotesi in campo

La prima ipotesi è che la gran mole di critiche e di insulti, all’indomani delle fallimentari elezioni, possano aver indotto i responsabili dei social del ministro, scomparso anche da TikTok, a sospendere gli account, peraltro molto seguiti, in attesa di tempo migliori. I più pessimisti, invece, ipotizzano una cancellazione definitiva di Luigi Di Maio, forse nella prospettiva di un addio definitivo alla politica. I più complottisti, invece, vedono nella “sparizione” una possibile azione di hacker stranieri, magari russi, vista la linea sempre ostile a Mosca espressa a più riprese dal titolare della Farnesina. Un errore tecnico di Facebook, invece, appare improbabile.