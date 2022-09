Di Battista a Di Maio: «Studia, prenditi una laurea e stai alla larga dalla politica» (video)

“Gli consiglio di tenersi alla larga dalla politica”. Così in un video sui social Alessandro Di Battista si rivolge all’amico-nemico Luigi Di Maio. Non usa i guanti di velluto l’ex grillino barricadero all’indirizzo del ministro degli Esteri, uno dei grandi esclusi dal prossimo Parlamento. Il flop di Giggino, oggetto di ironia e veleno sui social, saldamente incollato alla Farnesina negli ultimi tre governi, è un’occasione troppo golosa per Dibba. Che dice di non voler infierire, ma lo fa nero.

Di Battista a Luigi: si tenga alla larga dalla politica

“Non provo nessuna particolare gioia, non voglio infierire, non deve essere facile”, premette. “Mi dispiace, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso”. Poi il consiglio ‘non richiesto’. “Si dovrebbe rendere conto di quello che è successo. Di come ha abbandonato chi gli ha voluto bene. Gli consiglio di starsene alla larga dal mondo della politica. Di non voler fare chissà quale disamina. Di studiare, di prendersi una laurea e di vivere la vita reale. Che, forse, negli ultimi anni non ha vissuto”.

“C’è vita fuori dai palazzi del potere”

Poi la morale velenosa per chi cambia opinione in quattro e quattr’ore. “C’è vita fuori dai palazzi. C’è vita fuori dal potere”, insiste Di Battista, “si può fare politica attiva fuori dalle istituzioni. È dignitosa questa cosa. Gli consiglierei questo e altro”. E meno male che non voleva infierire.