Biden alla raccolta fondi dem cita la vittoria della Meloni: “Il mondo sta svoltando a destra”

“Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni“. Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, con queste parole ha fatto riferimento alle elezioni politiche andate in scena il 25 settembre in Italia. Come riferisce su Twitter la giornalista Seung Min Kim – accreditata alla Casa Bianca per AP, firma di The Hill e analista Cnn – il presidente ha toccato il tema del voto italiano con un intervento a braccio ad una raccolta fondi organizzata dai governatori democratici. “Vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui”, le parole di Biden.

Dem Usa in caduta libera nei sondaggi: la mossa alla Letta per mobilitare il suo elettorato

In realtà, con i sondaggi in caduta libera per il presidente Usa, come riporta The Hill, “il Partito Democratico potrebbe dover ammettere in privato che la squadra Biden/Harris non può vincere nel 2024 e reinventarsi per le elezioni presidenziali del 2028”. Da qui la necessità di avviare un’operazione in stile Enrico Letta col Pd: terrorizzare l’elettorato sull’eventualità di un’amministrazione repubblicana. Le frasi di Biden sono quindi quelle di un capo partito a un comizio nel quale chiedeva fondi: la citazione va letta solo in questo senso.

Biden teme l’effetto Meloni anche negli Usa

Sui media Repubblicani la vittoria della Meloni ha raccolto commenti positivi, in vista delle elezioni Midterm e in chiave anti-Biden. Oggi in home page di Breitbart, popolare portale d’informazione della destra Usa, campeggia proprio la vittoria di Fratelli d’Italia. Quello che ha colpito gli americani è la distribuzione del voto: i ceti popolari hanno votato a destra, le elite ricche a sinistra. Quelle stesse elite che manipolano una frase (forse) pronunciata a un party elettorale e fatta passare come una “dichiarazione ufficiale”.