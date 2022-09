Berlusconi: “La sinistra italiana non ha abbandonato i metodi comunisti. No a veti sul presidenzialismo”

“In questi 30 anni i problemi dell’Italia sono cambiati poco. Quello che abbiamo fatto è stato smantellato da molti anni di governo della sinistra, che da 11 anni è al governo quasi ininterrottamente senza mai aver vinto le elezioni”. Così Silvio Berlusconi intervenendo a Rainews 24.

“No a veti sul presidenzialismo”

“La sinistra – ha proseguito il leader di Forza Italia (video) – non sarà più comunista ma non ha abbandonato certi metodi, come la disinformazione è il collateralismo giustizialista con la magistratura. Ecco perché penso che serva ancora una rivoluzione liberale”. E sulle riforme, annuncia: “Faremo un percorso condiviso, come abbiamo sempre fatto, sulle riforme istituzionali, perché le regole sono di tutti, nei limiti del possibile. Non riconosceremo alla sinistra un diritto di veto sul tema principale, sul presidenzialismo”.

Berlusconi: “La collocazione europeista e atlantica del centrodestra non si discute”

Berlusconi è stato ospite anche a “Mattino Cinque” dicendosi ottimista sul risultato. “Tutti sanno che il centrodestra vincerà le proprie elezioni con un margine largo”. “La nostra coalizione è unita – ha aggiunto il Cavaliere – ma plurale. Non siamo tutti uguali e ognuno è decisivo e necessario per governare. Forza Italia nella coalizione rappresenta la componente liberale, cristiana, garantista, europeista, atlantica del centrodestra e della politica italiana. Siamo quindi la garanzia per un elettore di centro, moderato e liberale. La coalizione rimarrà ancorata a questi principi e questi varranno in tutte le decisioni che sarà chiamata a prendere come governo”.

“La nostra priorità al governo, le bollette”

Berlusconi ha quindi confermato la vicinanza del suo partito all’Europa e sulla posizione dei suoi alleati, Lega e Fratelli d’Italia, dichiara: “Se non fossero d’accordo semplicemente non saremmo alleati. Questa è la nostra precondizione per essere parte del governo e per governarlo. Il centrodestra esiste da 28 anni e non ha mai avuto dubbi e oscillazioni su questo: siamo stati sempre dalla parte dell’Occidente anche in momenti e in situazioni difficili”.

Sulla questione energetica e sui rincari delle bollette, infine, il leader di Forza Italia garantisce: “Non permetteremo a nessun costo e in nessun caso che che gli aumenti dell’energia si scarichino sulle bollette e siano pagate da imprese e famiglie”, ha concluso Berlusconi.