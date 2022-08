Metodi sinistri: Bianchi e Speranza nominano last minute i compagni (di partito e di scuola)

I compagni lo fanno meglio: non l’amore, come diceva Madonna degli italiani, ma il piazzamento last minute del dirigente fedelissimo, da lasciare in eredità al governo successivo: se non ci credete chiedete ai ministri Bianchi e Speranza.

I titolari agli sgoccioli del ministro dell’Istruzione e della Salute, continuano a firmare e a nominare anche a un mese dalle elezioni. Nomine che potrebbero essere tranquillamente indicate dai loro successori, ma a sinistra sono fatti così. Se ci sta una poltrona vuota non riescono a lasciarla vacante.

L’ultima nomina, in ordine di tempo, è datata 29 luglio 2022, con il governo già in pieno disbrigo degli affari correnti. “Il ministro Bianchi – denuncia il deputato Federico Mollicone, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Istruzione – ha firmato un decreto ministeriale per nominare, fra gli altri, l’ex parlamentare Pd e ministro del governo Letta Maria Chiara Carrozza componente di un comitato di valutazione. Gli ultimi giorni di Pompei anche al ministero dell’Istruzione: una nomina ad un ente inutile, con compiti che potevano benissimo essere affidati ad uffici già presenti. All’Indire, poi, viene aperta una selezione per un nuovo componente del CdA proprio in questa settimana. Ci chiediamo se il Quirinale stia vigilando su queste dinamiche che vanno ben oltre il perimetro dell’ “ordinaria amministrazione”.

Speranza e Bianchi, metodi sinistri

Non è la sola denuncia di FdI. Al ministero della Salute ha fatto discutere la decisione di Roberto Speranza di nominare il “fedelissimo” Stefano Lorusso a capo della direzione generale della Programmazione sanitaria. Poltrona molto ambita in un settore strategico all’interno del ministero della Sanità. L’ufficio era vacante dopo le dimissioni di inizio luglio di Andrea Urbani. Speranza avrebbe potuto aspettare l’esito delle elezioni, lasciando che ad occuparsi della questione fosse il nuovo ministro. Invece, in piena campagna elettorale, ha preferito passare all’azione. Lorusso è considerato molto vicino al segretario di Art-1-Mdp.