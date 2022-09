Anche Peppa Pig si tinge arcobaleno: per la prima volta le coppie gay sbarcano nel cartoon

Anche Peppa Pig non resiste alla tentazione Lgbt: le coppie omosessuali sbarcano per la prima volta nel set della popolarissima serie di animazione televisiva per bambini che spopola nel mondo. “Vivo con mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma è un dottore e una mamma cucina gli spaghetti. Io amo gli spaghetti”. A parlare è una delle amiche di Peppa, l’orsacchiotta Penny Polar, che con la sua vocina infantile e ingenua descrive baldanzosa la sua famiglia ‘speciale’. Con due mamme lesbiche e nessun papà.

Le coppie gay sbarcano nella serie Peppa Pig

Creato dagli animatori britannici Mark Baker e Neville Astley e in onda dal maggio 2004, Peppa Pig è uno dei programmi tv più popolari per i bambini in età prescolare di tutto il mondo. La svolta arcobaleno, la picconatina alla famiglia tradizionale, approda così nell’ultima puntata dell’episodio “Families” in onda in Gran Bretagna su Channel 5.

La svolta arcobaleno dopo 18 anni di storia

Il gioco è fatto: per la prima volta in 18 anni di storia nella serie animata della maialina rosa arrivano le mamme lesbiche. Un’operazione su grande scala, visto che il cartoon è ormai un fenomeno mondale, trasmesso in 180 paesi. I produttori del cartone britannico accontentano le forte pressioni delle associazione Lgbt. Due anni fa un sito web statunitense aveva lanciato una petizione (24mila firme raccolte) per chiedere “una famiglia di genitori dello stesso sesso in Peppa Pig”. Del resto la serie nel corso del tempo è diventata quasi un’icona gay. I fan hanno notato perfino scoperto riferimenti ai ‘diritti Lgbt” in alcune canzoni presenti nell’album, inclusa la canzone Rainbow.

Polemiche sui social, pensiamo ai bambini

Forse per via del padre di Peppa, rosa anche lui naturalmente. Così goffo, indeciso a tutto, con la sua vocina tremula e acuta. Così lontano dal modello maschile. Adesso la svolta arcobaleno è compiuta, l’amichetta di Peppa può vantare di avere due genitori dello stesso sesso: due mamme. Ma non tutti hanno apprezzato l’iniziativa degli autori e su Twitter si è acceso il dibattito. “Lesbiche in Peppa Pig… i programmi per bambini non possono essere solo per i bambini?”, si legge in un tweet che accusa lo show di “fare il bello e il cattivo tempo”.