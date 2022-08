Turista fa il bagno nella fontana, Meloni: «Le città sono ostaggio del degrado e dell’illegalità» (video)

«Le città sono ormai ostaggio del degrado e dell’illegalità. La gestione Lamorgese si è dimostrata fallimentare anche su questo: zero controlli e strade in mano a incivili e criminali. Che spettacolo vergognoso…». Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni che poi posta un video dal titolo “Napoli: turista fa il bagno nella fontana. Ma dove sono i controlli nelle nostre città?”.

Meloni e il video del turista che fa il bagno nella fontana

Il video, che è diventato virale, immortala un turista inglese mentre fa il bagno di sera nella fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento, in pieno centro a Napoli, e si intrattiene in pantaloncini a parlare con alcuni ragazzi in scooter che lo riprendono. Come riporta l’Ansa, il video è stato inviato da alcuni cittadini “indignati” al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che lo ha poi divulgato sulle sue pagine social.

Le reazioni del web

Tantissimi i commenti al post della leader di Fratelli d’Italia. Un utente scrive: «La sinistra ha ridotto l’Italia a paese da terzo mondo!! Che Vergogna!!! E c’è ancora chi lì vota!!!». Un altro aggiunge: «Per avere un riassunto della situazione in Italia, basta guardare le tre principale città d’Italia governata dalla sinistra, Roma, Milano, Torino». E un altro fa un appello: «Cara Giorgia c’è da fare un po’ di pulizia, io sono romana, sono italiana ma mi vergogno di esserlo per come siamo governati dove arriveremo se continua così? Giorgia siamo nelle tue mani, io di te mi fido, ti prego fa tornare la nostra Italia un paese onorevole». C’è poi chi aggiunge: «La Lamorgese se ne sta seduta tranquilla sul suo scranno al sicuro fra le mura protettive del Parlamento….gli italiani??? Si arrangino».

L’appello alla Meloni: «Serve un cambiamento»

E un altro ancora puntualizza: «Non ci sono controlli non ci sono più pattuglie perché ridotte all’osso, ma principalmente non ci sono più leggi che puniscano simili comportamenti, ormai tutto e permesso e non c’è nessuna punizione. Siamo nel caos, nell’anarchia più totale. Dove vorranno arrivare i nostri governanti? Io, un mio pensiero ce l’ho…». E infine c’è chi auspica un cambio di rotta: «Onorevole, l’Italia è stata gestita da incompetenti che ora dichiarano di avere governato bene. Serve un cambiamento».