Roma, fanno il bagno nudi nella fontana di piazza Trilussa, nel cuore di Trastevere (video)

Un giovane uomo con lunghi capelli acconciati a chignon si leva i pantaloni, poi completamente nudo si butta dentro la fontana. Evidentemente soddisfatto, agita le braccia e si tuffa nell’acqua, mentre il suo compare, che era entrato in vasca prima di lui, muove le braccia e urla all’indirizzo di qualcuno. Scenario di questo ennesimo bagno nudi in fontana è piazza Trilussa, a Trastevere. Cuore di Roma, in pieno giorno.

“Vai, tutta vita. A Roma si può”

Questa ennesima scena di degrado estremo che attraversa la Capitale è stata ripresa da un cittadino che si trovava in macchina proprio lì di fronte. “Tutto sotto gli occhi del sole, tranquillamente. Vai, tutta vita. A Roma puoi. A Roma si può“, è il suo commento sconsolato mentre riprende la scena dei “bagnanti” e mentre al lato della fontana si vede passare qualche cittadino.

Il bagno nudi nella fontana: ormai a Roma è (quasi) normalità

Non si tratta della prima volta che nella Capitale si registrano episodi del genere. E, anzi, sembra ormai prassi consolidata, anche perché i controlli latitano, come ricordato dal consigliere comunale di FdI, Francesco Figliomeni. “Dopo i bagni nelle fontanelle di San Giovanni e di largo di Torre Argentina, con persone che si facevano il bidet tranquillamente alla vista dei passanti, ecco il bagno che due uomini nudi si fanno nella fontana di piazza Trilussa nel cuore di Trastevere. Ormai – ha sottolineato Figliomeni – con la Raggi e il M5s al governo di Roma si può fare di tutto, tanto i controlli non ci sono”. “È vergognoso”, ha proseguito l’esponente di FdI, ricordando che mentre la Capitale sprofonda “nel degrado più assoluto, il Sindaco che continua a lanciare spot puerili invece di fornire le direttive agli uffici per evitare di essere considerati lo zimbello del mondo”. “La Raggi – ha concluso Figliomeni – abbia la dignità in quest’ultimo scorcio di consiliatura di comprendere quali siano le vere priorità di Roma, i romani non meritano quest’agonia a 5 Stelle”.