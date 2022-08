Skiathos, atterraggio da brividi: l’aereo sfiora le teste dei bagnanti. Panico in spiaggia (video)

Skiathos, paura in spiaggia: un aereo in fase di atterraggio vola sulle teste dei bagnanti. Panico tra la gente, ma qualcuno riprende tutto: e il video è già virale… Eppure, l’isola greca di Skiatos, nota anche per per il suo piccolo aeroporto a pochi metri dal mare, non è nuova ad atterraggi spettacolari al limite dell’inquietante. Ma quello registrato nelle ultime ore (e immortalato in un video che sta spopolando sui social) è davvero da record. Di più: da film dell’orrore…

Skiathos, l’aereo in atterraggio vola sulle teste dei bagnanti

Sì perché è terrore la parola più idonea a descrivere la sensazione diffusa tra i bagnanti in spiaggia quando un aereo della compagnia low cost ungherese, WizzAir, ha letteralmente sfiorato le teste dei turisti ridisegnando pettinature e capigliature dei malcapitati vacanzieri prima di atterrare nella vicina pista dell’aeroporto dell’isoletta greca.

Panico in spiaggia, ma qualcuno riprende tutto: il video è virale

Il velivolo, impegnato in un atterraggio da brividi, ha volato sopra le teste della gente in panico che si è vista sorvolare (fisicamente) sulla testa il jet che, di lì a qualche secondo, avrebbe poggiato carrello e ruote sulla pista a pochi passi dalla spiaggia.

Una pista d’atterraggio a ridosso della spiaggia

Uno dei presenti non si è perso d’animo, però, e nonostante il rischio ha deciso di non mollare il telefonino e di riprendere fino alla fine l’atterraggio da brividi che, postato su Youtube, è diventato virale in poche ore. E allora, nel video che spopola sui social, si vede arrivare in lontananza l’Airbus A321, mentre si avvicina all’aeroporto di Skiathos Alexandros Papadiamantis, destinazione finale del viaggio aereo e scalo noto per il suo piccolo aeroporto a pochi metri dal mare.

E l’aeroporto diventa un luogo d’attrazione turistica…

Una posizione non proprio strategica che nel tempo – complici l’alta temperatura e la pista d’atterraggio molto corta – ha più volte costretto piloti e bagnanti a momenti mozzafiato come l’ultimo appena descritto. Tanto che c’è addirittura chi ipotizza che una delle attrattive dell’isola di Skiatos sarebbe proprio il suo aeroporto, diventato nel tempo un motivo d’attrazione turistica per vacanzieri dallo stomaco forte e in cerca di emozioni da brivido…