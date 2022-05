Il pilota ha un malore: un “passeggero eroe” senza esperienza prende la cloche e fa atterrare l’aereo (video)

Un passeggero a bordo di un aereo in cui il pilota ha improvvisamente un malore e che da quel momento non è stato più in grado di mettere mano alla cloche di comando, si è improvvisato eroe del momento. L’emergenza si è verificata nel cielo sopra la Florida. L’uomo, che non aveva alcuna esperienza di volo, ha affrontato coraggiosamente la situazione ed è riuscito a far atterrare in sicurezza il velivolo.

Passeggero coraggioso fa atterrare l’aereo dopo il malore del pilota

Nel segmento audio pubblicato da Cnn, Fox e da molte delle più importanti emittenti d’oltreoceano, si sente il passeggero, a bordo del Cessna 208 Caravan, che chiama la torre di controllo. «C’è una situazione seria qui – denuncia nell’immediatezza – il mio pilota non è in sé. Non ho idea di come pilotare l’aereo». A quel punto il controllore di volo ha preso il comando e da remoto ha cominciato a dare istruzioni all’intrepido viaggiatore su come far atterrare il mezzo.

L’uomo alla cloche di comando riceve le istruzioni a distanza dalla torre di controllo

«Cerca di mantenere le ali a livello – si sente nell’audio – e tenta di scendere. Spingi in avanti la cloche e scendi lentamente». E l’uomo così ha fatto. Senza tradire panico o incertezze. Facendo atterrare il velivolo all’aeroporto internazionale di Palm Beach. Mettendo tutti in salvo. E scoprendo inedite doti di improvvisazione alla guida di un aereo. «Congratulazioni al nuovo pilota», ha commentato a motori spenti la torre di controllo. E per l’uomo, eroe del giorno, almeno per le prossime ore si accendono le luci della ribalta…

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.

His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.

Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs

— Ari Hait (@wpbf_ari) May 11, 2022

Tragedia in Cina, un aereo esce fuori pista in fase di decollo e si incendia. 40 feriti

Purtroppo, per un salvataggio d’emergenza andato miracolosamente bene negli Usa – grazie al coraggio di un passeggero divenuto l’eroe del momento – in Cina si è registrato un ultimo incidente aereo. Il volo con a bordo 113 passeggeri e nove membri dell’equipaggio è uscito fuori pista in fase di decollo e ha preso fuoco. Oltre 40 persone hanno riportato ferite lievi nell’incidente avvenuto all’aeroporto di Chongqing. Nella regione autonoma del Tibet (nel sud-ovest della Cina). I feriti sono stati ricoverati in ospedale, dopo che tutti i 113 passeggeri e nove membri dell’equipaggio del volo sono stati evacuati dal velivolo della Tibet Airlines.