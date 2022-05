Parata della Vittoria, è mistero sulle esibizioni aeree: annullate in tutta la Russia, non solo a Mosca

Le previste esibizioni aeree per la parata del giorno della Vittoria sono state cancellate in tutta la Russia, non solo a Mosca, lasciando perplessi gli analisti, riferisce la Cnn. L’agenzia stampa di stato russa Tass riferisce di show aerei cancellati anche a San Pietroburgo, Rostov sul Don. L’altra agenzia ufficiale, Ria Novosti, parla di cancellazioni a Murmansk, Kaliningrad e Samara.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che l’esibizone aerea di Mosca è stata cancellata a causa del meteo. “Sembra incredibile. Da quello che ho visto sembrava un tempo soleggiato. L’unica scusa possibile poteva essere il vento forte alle basi di partenza”, ha detto alla Cnn l’ufficiale australiano dell’aeronautica Peter Layton, del Griffith Asia Institute in Australia. Durante la parata a Mosca il vento era intorno ai 24 km/h, con raffiche di 50 km/h, stima la meteorologa della Cnn Monica Garrett.

Parata della vittoria: da 77 aerei in decollo a zero

Secondo le anticipazioni, alla parata di oggi a Mosca era previsto uno show con 77 aerei, compresi otto Mig-29 in volo a formazione di Z, la lettera simbolo della guerra in Ucraina. Durante le prove era apparso anche “l’aereo dell’apocalisse”, un Ilyushin-80 modificato per permettere al presidente russo Vladimir Putin di guidare il paese dall’alto anche in caso di guerra nucleare.

Anche gli analisti della Bbc hanno registrato una parata della vittoria di basso profilo, che ha visto migliaia di truppe radunarsi fuori dal Cremlino nella Piazza Rossa e la parte aerea prevista dell’evento annuale annullata a causa del tempo. ci sono state piccole celebrazioni filo-russe nelle parti dell’Ucraina occupate dai russi, incluso Kherson, secondo i media statali russi. Il capo dell’autodichiarata Repubblica popolare di Luhansk ha deposto corone di fiori e nella città sud-orientale di Mariupol, i fiori sono stati deposti in un memoriale recentemente ristrutturato dai separatisti sostenuti dalla Russia.

La parata di oggi è stata un’esibizione molto ridotta della potenza militare russa, come avevano indicato le autorità di Mosca. Tuttavia, molti dei sistemi d’arma attualmente in azione in Ucraina erano rappresentati, dall’artiglieria semovente, ai missili balistici lanciati a terra e alle armature pesanti.

Erano rappresentati contingenti di tutti i principali rami dell’esercito russo, inclusi veicoli da combattimento e soldati del VDV, le formazioni di paracadutisti russi, che erano all’avanguardia nell0assalto all’Ucraina e che hanno subito perdite significative nelle prime settimane di guerra.

Missili nucleari a lungo raggio hanno fatto la loro apparizione nella Piazza Rossa – un potente promemoria del massiccio arsenale nucleare russo – una minaccia a cui Mosca ha fatto riferimento in più di un’occasione.