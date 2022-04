Incubo russo negli Usa, evacuato il Congresso per un sorvolo di un aereo dei paracadutisti acrobatici

Il panico, l’ordine di evacuzione, la fuga. Un falso allarme, forse alimentato anche dal clima di tensione nel confronto a distanza con la Russia sulla guerra in Ucraina, ha creato scompiglio nel Campidoglio americano, il Congresso ospitato nell’area di Capitol Hill. Un falso allarme provocato dal sorvolo, in zona, di un piccolo aereo di paracadutisti acrobatici che si stavano recando a una manifestazione, volo non annunciato e dunque oggetto di preoccupazione dai sistemi di difesa aerea, un DHC 6 da 19 passeggeri partito dalla base militare Andrews in Maryland e che alle 18,30 ha cominciato a sorvolare l’area della Navy Yard, a Washington, restando a un’altezza di circa mille metri e a una velocità di 160 chilometri orari.

Congresso Usa evacuato, la protesta di Nancy Pelosi

L’aereo, si è saputo dopo, stava trasportando la squadra di paracadutisti acrobatici dei Black Knights, attesi allo stadio di baseball dei Washington Nationals per un’esibizione prima della partita tra i padroni di casa e gli Arizona Diamondbacks. “Capitol Hill – ha spiegato in serata la polizia del Campidoglio – era stata evacuata per un eccesso di precauzione. Non c’è più alcuna minaccia”.

La speaker della Camera americana, Nancy Pelosi, ha duramente protestato per “l’apparente negligenza” della Federal Aviation Administration (Faa), l’autorità Usa preposto al controllo dei voli. “Il fatto che l’autorità americana del volo abbia apparentemente fallito nell’informare la polizia del Capitol del sorvolo previsto sul Nationals Stadium è scandaloso e ingiustificabile. Il panico inutile causato da questa apparente negligenza è stato particolarmente pregiudizievole per gli eletti, il personale e gli impiegati, sempre segnati dal trauma dell’attacco sul loro luogo di lavoro il 6 gennaio”, ha aggiunto la Pelosi in riferimento all’assalto subito dal Congresso nel 2021.