Paura per Donatella Rettore: “Ho preso il Covid, sto male, spero di farcela”. Oggi altri 121 morti

Paura per le condizioni di salute di Donatella Rettore, famosa cantante italiana che aveva collezionato successi importanti negli anni Ottanta e Novanta. E’ stata lei stessa a dare la notizia di aver contratto il Covid e di non passarsela bene. “Non poteva mancare e proprio adesso. Sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela …vi abbraccio”, ha scritto Donatella Rettore su Twitter allarmando non poco i fan. Intanto, è stata annullata la data in programma per il 3 agosto a Marina di Camerota (Sa).

Donatella Rettore ha il Covid, oggi 121 vittime secondo il ministero

Non solo Donatella Rettore. Sono 18.813 i nuovi casi di Covid (36.966 ieri) e 121 i morti (83 ieri) che portano a 172.207 il totale delle vittime da inizio pandemia. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore sono 105.839 (204.903 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 17,8%. In crescita i ricoverati con sintomi (+28 da ieri per un totale di 10.527) e le persone in terapia intensiva (+10 da ieri per un totale di 398). Sono 1.254.753 gli attuali positivi (-21.730) e 21.059.545 le persone contagiate da inizio pandemia.