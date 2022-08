Pantelleria in fiamme, panico tra le persone. Evacuati Giorgio Armani, Myrta Merlino e Tardelli

Il vasto incendio divampato a Pantelleria ha distrutto dai 100 ai 200 ettari di vegetazione. A parlare con l’Adnkronos è il capo della Protezione civile della Sicilia, Salvo Cocina. «È ancora presto per capire l’entità esatta del danno. Ma una vasta zona è andata in fumo. È stata raggiunta anche una zona del Parco nazionale di Pantelleria, ma non la zona di maggiore riserva integrale. Tanta paura e panico tra le persone».

Ancora focolai a Pantelleria

Sull’isola ci sono ancora focolai nella zona di Gadir, da dove è partito il primo dei due incendi. Fortunatamente però non interessano abitazioni, come spiegano i Vigili del fuoco all’Adnkronos. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno presidiato la zona per tutta la notte, con personale giunto in elicottero. Attivo un fronte di fiamma a Cala Gottone. In azione anche i Canadair.

Inchiesta aperta dalla Procura di Marsala

La Procura di Marsala ha aperto un’inchiesta. Infatti si tratta, con ogni probabilità, di un incendio doloso, dal momento che il fuoco è partito da due punti distinti alla stessa ora. Dopo le ore 19. A distanza di quasi 500 metri. Ore di interventi, 30 le persone evacuate, a cui si è trovata sistemazione per la notte, «Se qualcuno sa parli, perché questo scempio è una ferita per tutta l’isola», si legge sulla pagina Facebook del Comune di Pantelleria.

I danni sull’isola di Pantelleria

Diverse tettorie in legno e gazebo di ville e dammusi sono stati distrutti dalle fiamme. Diverse anche le ville evacuate per motivi di sicurezza. Lo fa sapere la Protezione civile della Regione siciliana. Sopralluogo nella villa lussuosa dello stilista Giorgio Armani nella zona di Gadir a Pantelleria, la più colpita dall’incendio. Secondo le prime notizie, la villa non avrebbe subito danni dall’incendio. Armani, con i suoi ospiti, subito dopo l’allarme è stato portato via dalla villa e trasferito a bordo del suo yacht. Ha ospitato anche Marco Tardelli e la compagna Myrta Merlino, che erano in vacanza a Pantelleria.