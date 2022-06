Incendio a Malagrotta, nube tossica su Roma: chiusi gli asili nel raggio di 6 km. “Allarme diossina”

Le fiamme divampate nell’impianto Tmb, trattamento rifiuti di Malagrotta, all’estrema periferia Ovest di Roma, sono ora sotto controllo. I vigili del fuoco, una sessantina in tutto, hanno operato tutta la notte per evitare che le fiamme si propagassero all’esterno dell’impianto. Per spegnere completamente l’incendio saranno necessari giorni. “È un disastro ambientale di dimensioni incalcolabili”. Nel post su Fb del presidente di Gianluca Lanzi, presidente del Municipio Roma XI, il quadro del disastro che sta sconvolgendo in queste ore la periferia ovest di Roma.

Incendio a Malagrotta: tenete chiuse le finestre, oggi non aprono gli asili della zona

Il Comune di Roma raccomanda, “a titolo precauzionale, alla popolazione presente nel raggio di un chilometro dalla zona dell’incendio di: non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d’aria; in caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200. Si fa presente che nella zona interessata dal rogo, sono possibili, a scopo precauzionale, interruzioni di luce, gas e acqua.

“L’incendio di Malagrotta è gravissimo e forse durerà giorni. La Asl ha disposto divieto attività all’aperto raggio 6 km e finestre chiuse. L’Arpa sta posizionando centraline per monitoraggio aria. Fumo verso parco Leonardo e aeroporto di Fiumicino”. Così in un tweet il vicepresidente del Consiglio Municipale Roma XI, Marco Palma, in quota FdI.

Il comitato Valle Galeria Libera, dopo l’incendio a Malagrotta, lancia anche l’allarme sul pericolo diossina. In un post su facebook scrive, “oltre al rischio diossina liberata nell’aria ci sono i depositi di gas e benzina adiacenti che sono stati allertati”.

“In fiamme il gassificatore, non sappiamo che materiale sia presente all’interno!”, esordisce nel post dando alcuni aggiornamenti “domani asili e Consiglio Ragionale del Lazio chiusi, alle ore 23 la colonna di fumo era ancora alta, ci sono 10 squadre vigili del fuoco impiegate sul posto, l’incendio si allarga e coinvolge anche i Tmb.

Per il Municipio XIII sono coinvolte dall’ordinanza le zone di Castel di Guido, Casal Selce fino a Casale delle Pantanelle, Via Aurelia zona Monachina-Bosco Marengo e un tratto di Via della Maglianella altezza via Cornelia. Saranno previste anche delle raccomandazioni alle quali i cittadini delle zone limitrofe a Malagrotta sono invitati ad attenersi. Queste sono le ore in cui bisogna avere senso di responsabilità e di tutela dei cittadini».