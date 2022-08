Meloni: «Con un governo a guida Pd verrebbe riconfermato Speranza. Mandiamoli a casa»

«Ecco cosa accadrebbe in Italia con un governo di sinistra a guida Pd: conferma di Speranza e delle sue politiche fallimentari, quindi limitazioni continue, chiusure inutili, compressione delle libertà, mancata messa in sicurezza di scuole, luoghi e mezzi pubblici. Basta saperlo e ricordarsene il 25 settembre. Mandiamoli a casa». Lo scrive sulla sua pagina Facebook Giorgia Meloni che pubblica anche un video in cui Letta conferma l’importanza del ruolo di Speranza. «Il nostro lavoro – dice il leader del Pd – vedrà come uno dei punti di riferimento importante il ministro della salute, che ha impersonificato in questi due anni cosa vuol dire le nostre scelte a favore della sicurezza dei cittadini, a favore di una sicurezza che ha garantito libertà».



Meloni, la reazione del web

Tanti i commenti al post della leader di Fratelli d’Italia. Scrive in utente: «Se Speranza è un punto di riferimento per la sinistra, loro sono messi male ma noi italiani peggio». E un altro aggiunge: «Certo che ci vuole una bella faccia di bronzo per affermare certe cose! Ma loro sono così, vivono nel loro mondo perfetto dove va sempre tutto bene, d’altronde finché ci sarà una poltroncina assicurata che problemi potranno mai avere?». E un altro ancora puntualizza: «Solo per queste esternazioni su Speranza perderanno un sacco di voti!».

«Speranza? Il peggio ministro della storia (insieme a Lamorgese)»

Poi c’è chi rincara la dose: «Il peggior ministro della storia dell’umanità (insieme a Lamorgese)». E chi osserva: «Dopo che il virologo Crisanti si è candidato col Pd abbiamo avuto molte conferme del modo di come hanno gestito la pandemia. Speriamo che gli italiani si ricordino di lui e Speranza dentro la cabina elettorale». Un utente ricorda: «Onorevole, queste incompetenti figure politiche hanno rovinato l’Italia. Basti ricordare come hanno affrontato questo periodo. Hanno istituito il green pass che ha tolto il lavoro agli italiani e si è rivelato inutile per fermare la diffusione del contagio. Misure senza logica…».