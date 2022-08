Chiara Ferragni, ecco quanto vale la sua collezione di scarpe, borse e vestiti

Vi siete mai chiesti quanto vale la collezione di scarpe, borse e vestiti di Chiara Ferragni? «Siamo su vette altissime». Lo scrive Leggo.it rilanciando un video di Funweek. Un guardaroba dal valore enorme. «Appassionata d’alta moda, si legge nel video, la fondatrice di The Blonde Salad possiede un guardaroba iconico e dal valore enorme».

Chiara Ferragni, le varie collezioni

Ed eccole elencate una per una le varie collezioni. Si parte con le borse. «Possiede almeno venti modelli di borse Hermès, soprattutto le Birkin, di cui una in pelle di coccodrillo, dal valore di oltre 90mila euro. Inoltre ha tante Chanel, Prada, Versace e Louis Vuitton, tanto che l’ammontare delle borse supera sicuramente quota 400k».

Le collezioni di scarpe da Prada alle Sneakers

Per non parlare poi delle sue collezioni di scarpe. «Da Prada alle Sneakers dei brand più famosi superano il valore di 20mila euro». Gli Abiti? «Beh, per quanto riguarda i suoi outfit, tra brand d’alta moda e i vestiti delle sue collezioni private siamo su livelli altissimi».

Insomma, «i suoi guardaroba, conservati nelle sue splendide ed enormi cabine armadio, raggiungono quote incredibili: praticamente non hanno prezzo».

Chiara Ferragni a Sanremo

L’attenzione dei media è sempre alta su Chiara Ferragni. A giugno Amadeus ha annunciato che l’influencer sarà la coconduttrice del Festival di Sanremo 2023 nella prima e nell’ultima serata del Festival, in programma dal 7 all’11 febbraio. «Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023», ha scritto l’influencer e imprenditrice sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto che la ritrae insieme ad Amadeus.